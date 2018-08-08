Дождь: Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан
Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ними, — утверждает телеканал Дождь. Им удалось найти нескольких пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов. Журналистам известно, по меньшей мере, о четырех жертвах произвола, причем один из самых ранних инцидентов произошел три года назад. На днях известность получил инцидент с преподавателем Высшей школы экономики Владимиром Бродским. Он написал на своей странице в Фейсбуке, как его задержали под предлогом проверки документов на Ярославском вокзале, отвели в подвальное помещение, где раздели и угрожали. После этого прокуратура начала проверку сообщений о незаконном обыске.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
bozk 08 августа 2018 | 19:33
Ага и только на этом вокзале, больше нигде =)
kottigr1 08 августа 2018 | 19:38
bozk: Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан
------------------------------------------------------------------------------
Если в РФ кто-то на месте президента на протяжении нескольких лет незаконно находится .. то чему можно удивляться в этой стране ?
patrikk_1 08 августа 2018 | 19:39
На днях известность получил инцидент с преподавателем Высшей школы экономики Владимиром Бродским...
Володя Бродский - галимый бородатый "ваххабит", поймали бы его в Махачкале, поставили бы на "вахучёт".
pro_hanov 08 августа 2018 | 19:44
kottigr1:
На Ярославском, на вокзале
Всё менты маячили.
Маячили, маячили,
Столько пассажиров ох...чили!
(с) Народная частушка
vezdehod 08 августа 2018 | 19:41
Милиция вела себя более лояльно, но заменив пару начальных букв- превратилась в Полицаев.
popyas 08 августа 2018 | 19:47
bozk: Наверное, пропоганда не традиционных сексуальных отнашений! По простому щюполи граждан за причинные места
ugiazov 08 августа 2018 | 19:33
Они возомнили себя кадыровцами.
banyi3 08 августа 2018 | 19:35
Это работа полиции подозрительных досматривать на предмет наличия наркоты и взрывчатки. Вы рожу этого Бродского видели? Его просто обязательно досмотреть надо было )
sab171 08 августа 2018 | 19:44
banyi3: ну да, ну да а в Питере с астраханского поезда обязательно у всех таджиков забрать паспорта и загнать в перекрытый подземный переход (даже женщин таджикской внешности), я все удивлялся- почему они на Финляндском вокзале с финнами так не поступают.
pavelmistery 08 августа 2018 | 19:50
banyi3: То есть хотите сказать, что в прокураторе работают дилетанты, раз возбудились по этому поводу? ))
askol2016 08 августа 2018 | 19:47
Путин разрешил своим силовикам беспредельничать так, как они захотят. И поощряет их за это.
vincenttt 08 августа 2018 | 19:48
Подумаешь, новость какая...Да так путинские мусорилы бандитствуют по всей России!
evgeny_biolog 08 августа 2018 | 19:52
"где раздели и угрожали."
А чем можно угрожать голому человеку?
virgenu 08 августа 2018 | 19:53
Путинский режим основан на законах мафии, о гражданских свободах и правах давно забыто.
sasass 08 августа 2018 | 20:02
Шмон идет по всей России и стона народа пока неслышно....
tks 08 августа 2018 | 20:19
Ещё в советское время транспортные мусора всегда считались самыми отмороженными - ведь терпилы в основном пассажиры, которые уезжая на бескрайние просторы советской Родины вряд ли станут добиваться привлечения отморозков в погонах к ответственности.
serjo1977 08 августа 2018 | 20:20
Маячу там дважды в сутки. Насчёт ментов не знаю - не нарывался, но вот самый разнообразный сброд - бомжи, алконавты, цыгане, мошенники чувствуют себя там превосходно!
tuman13 08 августа 2018 | 20:57
serjo1977: Около вокзала - да. Внутри - нет.
А вы, маяча там, к какой категории относитесь, цыганам или бомжам?
drgonish 08 августа 2018 | 20:29
{Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ним}
Не так давно был там. Стоял себе спокойно, смотрел в телефон. Слева к гражданину подошли сотрудники, задавали всякие вопросы, просили документы предъявить. Почти сразу ситуация повторилась с гражданином справа от меня. Подумал, что пора валить. Однако, заметил, что сотрудники полиции подходят только к не вполне опрятным людям. Кстати, когда ехал обратно, объявили об эвакуации вокзала из-за угрозы взрыва. Хорошо, что я уже в пути был.
drgonish 08 августа 2018 | 20:51
Заценил фотку потерпевшего преподавателя:
https://i.mycdn.me/image?id=871820921886&t=0&plc=WEB&tkn=*LK18el5euHWcAp29df_JnNPgmdE
Не удивительно, что внимание привлек.
andy575 08 августа 2018 | 20:32
Тут один написал про "рожу" Бродского. Если следовать этому,то господ пригожиных ,сечиных,золотовых,вообще нужно каждый день "гасить",и сажать в ментовку. Красавцы!
henry52 08 августа 2018 | 20:32
Интересно, кого-нибудь удивила эта "новость"?
polba 08 августа 2018 | 20:40
Когда очередной "володя бродский", пропущенный зашуганными ментами, рванёт на вокзале что-нить килограммчиков на пять в тротиловом эквиваленте, местная (и не местная) "человеколюбивая" пропагандонская шушера, забьётся в знатной истерике по поводу кровавого режиму и "неумения работать" тамошними полицаями.
З.Ы. Довелось мне давеча быть в Хайфе. Так там организовать досмотр могут в абсолютно любом публичном месте, например в торговом центре или на автобусной станции. И ничего, пасущиеся тут трёхколёсные израилетяне против этого никак не возражают.
ramun 08 августа 2018 | 20:48
Какие там граждане?