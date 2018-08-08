Дождь: Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан

Полицейские на Ярославском вокзале на протяжении нескольких лет незаконно обыскивают граждан и издеваются над ними, — утверждает телеканал Дождь. Им удалось найти нескольких пострадавших от действий сотрудников правоохранительных органов. Журналистам известно, по меньшей мере, о четырех жертвах произвола, причем один из самых ранних инцидентов произошел три года назад. На днях известность получил инцидент с преподавателем Высшей школы экономики Владимиром Бродским. Он написал на своей странице в Фейсбуке, как его задержали под предлогом проверки документов на Ярославском вокзале, отвели в подвальное помещение, где раздели и угрожали. После этого прокуратура начала проверку сообщений о незаконном обыске.