Красовский: Нынешняя ситуация с фондом «Справедливая помощь» нанесла самый большой урон всему некоммерческому движению

Нынешняя ситуация с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы» нанесла «самый большой урон» всему некоммерческому движению в истории всей благотворительной деятельности. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Антон Красовский.

«Я считаю, что никто в истории российского некоммерческого движения, этому самому движению не наносил больший урон, чем нынешняя ситуация с фондом «Справедливая помощь Доктора Лизы». Теперь на протяжении следующих лет ко всей отрасли и ко всем людям, кто пытается заниматься некоммерческой деятельностью, будет прилеплен ярлык «некомпетентных мелких жуликов». И произошло это благодаря тем людям, которые этой организацией владеют», — сказал он.

По мнению А.Красовского, все, что происходило в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» – это «была всегда цепочка некомпетентных решений».

«Я считаю, что «Справедливая помощь» не была никогда никакой организацией. При жизни Елизаветы Глинки это был клуб по интересам, который формировался вокруг Елизаветы Петровны. Как была устроена коммерческая или некоммерческая, а точнее хозяйственная деятельность этой организации, никто не знал. Более того, вся коммуникация с какими-то хозяйствующими субъектами этой организации носила странный характер», — отметил журналист.

Ранее стало известно, что бывшая помощница Елизаветы Глинки Наталья Авилова подала жалобу в СК на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». 6 августа, по сообщениям СМИ, СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в фонде.

В декабре 2016 года Елизавета Глинка погибла в катастрофе самолета Минобороны Ту-154. В феврале 2017 года президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова.

Попечительский совет фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» 6 июля рекомендовал президенту организации Ксении Соколовой и члену правления Андрею Макееву передать управление новому менеджменту. С июля 2018 года организацией руководит действующий исполнительный директор фонда поддержи слепоглухих «Со-единение» Татьяна Константинова.