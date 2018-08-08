Самолеты в России будут оснащать системой ГЛОНАСС"

Оснащение самолетов ГЛОНАСС сделает навигацию более точной, — заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Рогозин: Мы предлагаем ввести практику при приобретении российскими авиационными компаниям пусть даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории Российской Федерации, они таким же образом должны быть снащены в обязательном порядке, и мы предлагаем это сделать законодательно, модулями ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS в отдельных случаях. В таком случае, это даст нам возможность более точной навигации для экипажей. Потому что у нас аэропорты оснащены такой системой, а сами самолеты, которые пока еще преимущественно иностранного производства, такими модулями не оснащены.

Путин: Я «за». Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внести предложение».

В марте Минтранс РФ сообщал о начале подготовки приказа, который обяжет авиакомпании оснащать самолеты системой ГЛОНАСС с 2022 года.