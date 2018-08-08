Самолеты в России будут оснащать системой ГЛОНАСС
Оснащение самолетов ГЛОНАСС сделает навигацию более точной, — заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Рогозин: Мы предлагаем ввести практику при приобретении российскими авиационными компаниям пусть даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более, производимых на территории Российской Федерации, они таким же образом должны быть снащены в обязательном порядке, и мы предлагаем это сделать законодательно, модулями ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS в отдельных случаях. В таком случае, это даст нам возможность более точной навигации для экипажей. Потому что у нас аэропорты оснащены такой системой, а сами самолеты, которые пока еще преимущественно иностранного производства, такими модулями не оснащены.
Путин: Я «за». Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внести предложение».
В марте Минтранс РФ сообщал о начале подготовки приказа, который обяжет авиакомпании оснащать самолеты системой ГЛОНАСС с 2022 года.
Комментарии10
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aleko_1 Александр Королев 08 августа 2018 | 19:07
Привильно! Чтобы их больше падало, тогда будет больше возможностей распила
pro_hanov 08 августа 2018 | 19:15
aleko_1: Россия и так на уровне африканских стран по авиабезопасности. И это увы не смешно.
tag188 08 августа 2018 | 19:07
Оснащение самолетов ГЛОНАСС сделает навигацию более точной, — заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
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Ну если Рогозин сказал, то у меня твердая уверенность в обратном.
popyas 08 августа 2018 | 19:15
tag188: Ждём самалётапад.
pro_hanov 08 августа 2018 | 19:21
popyas: Самолёты от этого падать не будут. Если без шуток, то это просто мера по проталкиванию продаж ГЛОНАСС. Это было уже сделано для автомобилей. Теперь очередь самолётов. Потом пешеходов заставят носить с собой ГЛОНАСС. Яровая подготовит закон на эту тему - чтобы знать кто куда пошёл. Это пока шутка, но кто знает ...
jetsam 08 августа 2018 | 19:08
здорово. теперь на вопрос "чего вы нарушили границу гондураса"
последует правдивый ответ "по нашему навигатору это была турция..,"
vilingrad 08 августа 2018 | 19:08
Самолеты в России будут оснащать системой ГЛОНАСС"
Ну все, п....!
vladvinn73 08 августа 2018 | 19:09
это угроза
post_v 08 августа 2018 | 19:18
и все самолеты, как с Яндексом, будут вместо Кремля попадать в Домодедово?
zibex 08 августа 2018 | 19:18
Из-за модулей ГЛОНАСС, которые весят полторы тонны, увеличится расход горючего и билеты подорожают