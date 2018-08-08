Бывший канцлер Германии и председатель Совета директоров Роснефти Герхард Шредер получил в распоряжение этаж в офисе Башнефти в центре Москвы. Эта компания является дочерней в структуре Роснефти. Как рассказали РБК четыре источника, знакомых с ситуацией, здесь Шредер будет работать и жить во время визитов в Россию. Этаж разделен на две зоны – рабочую и жилую. По некоторым данным, в жилой части установлено джакузи, при этом для обычных сотрудников 8-ой этаж в здании на первой Тверской-Ямской улице закрыт, их электронные пропуска не работают, на входе стоит охрана. Как пояснил один из собеседников РБК, такой вариант предпочтительнее съемной квартиры или гостиницы, в том числе, с точки зрения конфиденциальности переговоров. Шредер довольно часто бывает в российской столице. В Роснефти от комментариев пока отказываются, — пишет РБК. Представитель Шредера на запрос не ответил.