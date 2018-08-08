Несколько священников Русской православной церкви пожаловались на проблемы с получением визы в Грецию
Эта страна входит в шенгенскую зону. Как передает ВВС, это связано с конфликтом Московского патриархата с Константинопольским из-за возможной автокефалии Украинской церкви. Более того, источник, близкий к Константинополю утверждает, что сейчас в Афинах священников РПЦ воспринимают как «потенциальных шпионов и агентов влияния». Кроме того, между Афинами и Москвой в прошлом месяце разгорелся дипломатический скандал: Греция выслала двух российских дипломатов, обвинив их во вмешательство во внутренние дела страны.
Комментарии4
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meteor1908 08 августа 2018 | 19:08
Вот они и доказали истинность своей веры. Настоящий верующий не жалуется светским властям, а уповает на Бога: обращается к нему с молитвой.
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 19:20
meteor1908: Кстати, согласен.....Ведь в Завете сказано: "Имеющий веру с горчичное зерно-сможет передвинуть самую большую гору..." (с)....Исходя из пропорции- имеющий веру в атом сможет передвинуть кирпич...Кстати, неплохой тест был бы в суде (судебная экспертиза )-заявился, как верующий,оскорбили твои чуЙства, будь добр пройти вашими же пророками , установленный критерий веры.....Не прошел-значит не было объекта преступления...
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 19:11
Ну , здравствуйте, я ваша тетя....
Никак педофилоф, гомосексуалистов , златолюбцев в ненавистную Гейропу не пустили? Все вышеперечисленное не в счет-не доказано, хотя -очевидно.....Гэбнюков там не особо привечают просто....
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 08 августа 2018 | 19:13
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Кстати, а они свои ксивы-то, ГБ-шные сдали? А то -допуск к Гостайне.....Может накладка-выезд то запрещен.....