Несколько священников Русской православной церкви пожаловались на проблемы с получением визы в Грецию

Эта страна входит в шенгенскую зону. Как передает ВВС, это связано с конфликтом Московского патриархата с Константинопольским из-за возможной автокефалии Украинской церкви. Более того, источник, близкий к Константинополю утверждает, что сейчас в Афинах священников РПЦ воспринимают как «потенциальных шпионов и агентов влияния». Кроме того, между Афинами и Москвой в прошлом месяце разгорелся дипломатический скандал: Греция выслала двух российских дипломатов, обвинив их во вмешательство во внутренние дела страны.