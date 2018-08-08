Олег Сенцов вновь не смог увидеться со священником

Епископу Апостольской православной церкви Григорию Михнову-Вайтенко было повторно отказано посещение заключенного, — сказали в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу. Там добавили, что сам Сенцов согласия на встречу не давал. Сегодня 87 день голодовки режиссера. По словам его сестры, состояние здоровья Сенцова можно оценивать как «катастрофическое», а в аппарате уполномоченного по правам человека в России «Интерфаксу» сказали, что считают состояние режиссера «относительно стабильным».