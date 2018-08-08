Олег Сенцов вновь не смог увидеться со священником
Епископу Апостольской православной церкви Григорию Михнову-Вайтенко было повторно отказано посещение заключенного, — сказали в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу. Там добавили, что сам Сенцов согласия на встречу не давал. Сегодня 87 день голодовки режиссера. По словам его сестры, состояние здоровья Сенцова можно оценивать как «катастрофическое», а в аппарате уполномоченного по правам человека в России «Интерфаксу» сказали, что считают состояние режиссера «относительно стабильным».
Комментарии11
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kottigr1 08 августа 2018 | 19:07
Путин - Людоед..
xoxloparasha 08 августа 2018 | 19:10
kottigr1: Сенцов - террорист !
kottigr1 08 августа 2018 | 19:12
xoxloparasha: Что Вас удивляет ? В любом фашистском Рейхе партизан - это террорист.. РФ здесь даже не исключение..
archibald_dandy_esquire 08 августа 2018 | 19:14
kottigr1:
" в аппарате уполномоченного по правам человека в России «Интерфаксу» сказали, что считают состояние режиссера «относительно стабильным». "
по вертухайской шкале здоровья
"относительно стабильное" - это когда при смерти
"стабильное" - когда уже умер
xoxloparasha 08 августа 2018 | 19:17
kottigr1: То есть АТО на украине это война с партизанами !?
grazschdanin 08 августа 2018 | 19:18
kottigr1: Тем, кто льёт слёзы по "невинному режисеру" ничего не успевшим совершить:
"18-летняя Сафа Булар отправится в тюрьму за планирование теракта в Британском музее.
Информацию о решении лондонского суда распространяет Sky News. Адвокаты девушки привлекали внимание судей, что Сафа Булар уже не исповедует ислам, она отказалась от веры и больше не собирается возвращаться в мусульманство. Судьи проигнорировали слова правозащитников и приговорили к пожизненному сроку..." (с
dataan 08 августа 2018 | 19:10
Священник всё же думаю увидит как то Сенцова, вот Сенцов пожалуй нет.
А священника не пускают по одной причине - что бы Сенцов потом не заявил что его батюшка отговорил голодать.
Голодает - и пусть голодает. На всё воля Божья.
jjuddgge_ddrredd 08 августа 2018 | 19:14
Лично у Меня этот Сенцов вызывает сочувствие. Никого не убил к тому же.
Террорист? Какой террорист! Поджёг дверь, НОЧЬЮ, когда рядом людей вообще не было. Просто - идиот.
Максимум что можно было бы - "впаять" ему двушечку (мелкое хулиганство), и освободить по УДО через год.
И ещё. Да, он идиот, но можно допустить, что по-своему - он честен. Всерьёз считал он, что Крым - Украинский. И что это агрессия России. Человек не понимал просто, что Крым в своё время был сворован у России Хрущём, и что 90% крымчан никогда не считали себя украинскими гражданами и МЕЧТАЛИ вернуться в Россию. Просто бандеровкая пропаганда и зомбирование сделали своё дело.
Сенцов, возможно, просто жертва пропаганды.
А вся эта история с "голодовкой" просто некрасива. Голодает с 14 мая. А сегодня - август. Напоминает казус Савченко, которая во время своей голодовки - потолстела.
Голодовка не может продолжаться больше 40 плюс-минус дней, учёные-медики это давно доказали. Некрасиво со стороны Сенцова и его адвокатов прежде всего. Они цинично подставляют Сенцова. Хотя Сенцова можно понять. Для него любые методы приемлемы. Сочувствие вызывает....
kottigr1 08 августа 2018 | 19:21
jjuddgge_ddrredd: Крым в своё время был сворован у России Хрущём
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Хрущева то Вы к чему сюда примазали ?
Руководство страны возглавлял на момент передачи Крыма в состав УССР тов. Маленков. Решение об этом в принципе было принято еще при жизни Сталина, долго готовилось и было реализовано во время правления Маленкова.
90% крымчан никогда не считали себя украинскими гражданами
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ВСЕ жители Крыма имеют на руках украинские паспорта и НИКТО из них не вышел из Гражданства Украины, а значит они и по сию пору считают себя Гражданами Украины. Не хотят они быть гражданами РФ, предпочитают оставаться украинцами. Даже все новые документы крымчане получают по украинским Законам. Даже сейчас их дети получают украинские паспорта.
kottigr1 08 августа 2018 | 19:15
dataan: Путин для Вас Бог ? Давно из дурдома ?
banyi3 08 августа 2018 | 19:09
Всех сектантов что ли в тюрьмы пускать? Сенцова вон даже черти не прибирают, думают он и в аду голодать продолжит, и корми бесам его насильно)))