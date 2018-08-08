ФСИН начала проверку колонии в Мордовии после сообщений об избиении одного из заключённых

Дело против тюремщиков пока не возбудили.

Сотрудников колонии номер 4, она расположена в Зубово-Полянском районе Мордовии, адвокат избитого Романа Ляшенко обвинил в превышении полномочий. По словам Андрея Виканова в начале июля его подзащитному тюремщики нанесли множественные телесные повреждения. Всё произошло в помещении медчасти ШИЗО колонии. Осуждённый рассказал адвокату, что его сильно избили двое сотрудников исправительного учреждения. В итоге он получил многочисленные гематомы и кровоподтёки. Один из тюремщиков цитата по «Интерфаксу» «любит избивать и унижать осуждённых». Адвокат сфотографировал полученные подзащитным травмы, написал заявление во ФСИН и Следственный комитет, приложив к ним снимки. Он также разместил на портале Gulagu.net открытое письмо, в котором рассказал о случившемся. После этого и началась проверка, сообщил агентству информированный источник. В региональном управлении ФСИН факт проверки подтвердили, но не стали уточнять с чем она связана.

Громкий скандал недавно разразился в первой колонии Ярославской области. Это произошло после того как Новая газета опубликовала видео избиения заключённого. Возбудили уголовное дело, 11 человек арестованы. Замначальника колонии Иван Калашников помещён под домашний арест.