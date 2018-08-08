Письмо президента США Владимиру Путину в ближайшее время должно поступить в администрацию российского президента
Письмо президента США Дональда Трампа Владимиру Путину в ближайшее время должно поступить в администрацию российского президента. Его передал американский сенатор Рэнд Пол, который находится сейчас с визитом в России. В письме, по словам сенатора, говорится о необходимости развивать сотрудничество в различных сферах. В Кремле подтверждают, что российская сторона получила это письмо, но с его содержанием пока не ознакомилась.
Комментарии12
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opiatnovyi63 08 августа 2018 | 18:38
Непонятно, поступило письмо или должно поступить?И вообще какое сотрудничество может быть между странами, если одна из них вводит жесточайшие санкции против другой?
patrikk_1 08 августа 2018 | 18:44
Письмо президента США Владимиру Путину в ближайшее время должно поступить в администрацию российского президента...
Интересно, наши спецслужбы проверят письмо на сибирскую язву и на всякое другое дерьмо?
olegleon 08 августа 2018 | 18:39
получило, но не ознакомилось. оно же на английском
"- Был у нас толмач немчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили."
stebinmaku 08 августа 2018 | 18:39
Ознакомлена ли с содержанием письма комиссия Мюллера?..
yralez 08 августа 2018 | 18:43
Сразу же подтерлись........кто же развивает бизнес в письмах ?
Деньги любят тишину.
tag188 08 августа 2018 | 18:45
Что там? Поздравления с грядущей порцией новых санкций?
nitsahon 08 августа 2018 | 18:49
tag188: порция яда для "лучшего друга" Вовы...
dmitry35 08 августа 2018 | 18:48
Учитывая неоднократные попытки России влиять через сети и другие электронные средства связи и информации на Штаты, письма были отправлены почтовыми голубями.
sadda 08 августа 2018 | 18:56
Что-то не поняла, какой смысл в этих письмах.
А сенатор Пол уже несколько дней в Москве. Он что, в кармане письмо таскал и все забывал отдать?
ugiazov 08 августа 2018 | 19:05
Теперь интрига: Когда прочитают, что об этом скажет Песков, что наговорят соловьёвы-киселёвы. И наконец текст письма опубликуют сами американцы.
andreykochnev 08 августа 2018 | 19:14
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yuriyp 08 августа 2018 | 19:18
Учитывая размер амфоры, героически найденной путиным в глубинах Черного моря, думаю Трамп в предверии 15 августа решил поздравить его с днем археолога...