Письмо президента США Владимиру Путину в ближайшее время должно поступить в администрацию российского президента...

Письмо президента США Дональда Трампа Владимиру Путину в ближайшее время должно поступить в администрацию российского президента. Его передал американский сенатор Рэнд Пол, который находится сейчас с визитом в России. В письме, по словам сенатора, говорится о необходимости развивать сотрудничество в различных сферах. В Кремле подтверждают, что российская сторона получила это письмо, но с его содержанием пока не ознакомилась.