В Санкт-Петербурге отправлен под домашний арест алтарник Сампсониевского собора
Мариан Романцов, по данным следствия, управлял автомобилем настоятеля собора и попал в ДТП в Саратовской области. Авария привела к гибели одного человека, еще один пострадал. Сам Архимандрит Серафим, как сообщается, проходит по делу как свидетель. Он находился в автомобиле в качестве пассажира. Священнослужитель опубликовал письмо, в котором просит родственников погибшей простить себя и водителя своей машины.
Комментарии8
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olegleon 08 августа 2018 | 18:37
а ОБСЕ уже выпустило заявление с просьбой выпустить задержанного?
cattt 08 августа 2018 | 18:40
olegleon: Ну что поделаешь ведь они святые отцы, вы им руки лобзать обязаны, и ОБСЕ не причем у них боженька - защитник.
olegleon 08 августа 2018 | 18:47
cattt: как это "не при чём"? за воров в Минске вон как быстро вступились. или ОБСЕ вступается только за задержанных за воровство?
yralez 08 августа 2018 | 18:38
Простите его, ведь он столько раз прощал вам грехи .
Вам.....это полицаям.
stebinmaku 08 августа 2018 | 18:49
Шестикрылый Серафим на шестицилиндровом BMW.. - это божественно..
izleningrada 08 августа 2018 | 18:54
а они точно местами поменялись до аварии?
iltrovatore 08 августа 2018 | 18:56
зато девочки, которые никого не убили, сидят в СИЗО
aleks50 Алексей Клубников 08 августа 2018 | 18:59
Им на лобовом стекле надо знак крепить крест с тремя восклицательными знаками. Это не ученики за баранкой, эти на много опаснее.