В Санкт-Петербурге отправлен под домашний арест алтарник Сампсониевского собора

Мариан Романцов, по данным следствия, управлял автомобилем настоятеля собора и попал в ДТП в Саратовской области. Авария привела к гибели одного человека, еще один пострадал. Сам Архимандрит Серафим, как сообщается, проходит по делу как свидетель. Он находился в автомобиле в качестве пассажира. Священнослужитель опубликовал письмо, в котором просит родственников погибшей простить себя и водителя своей машины.