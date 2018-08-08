Тюремное ведомство проверит сообщения о превышении полномочий сотрудниками колонии в Мордовии

Речь идет об исправительном учреждении №4, которое находится в Зубово-Полянском районе республики. По словам источника «Интерфакса», речь идет о жалобе, которая появилась на сайте Гулагу.нет. Один из осужденных утверждал, что его избили сотрудники колонии. Кроме того, заключенный говорил, что один из избивавших его любит регулярно унижать осужденных. Ранее скандал во ФСИН вспыхнул после появления видео о пытках в ярославской колонии.