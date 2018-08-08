Перестрелка произошла в больнице Нью-Йорка Вэст-Честер Медикал Сентер

Полиция заблокировала вход в здание. По данным NBC, неизвестный открыл огонь на четвертом этаже. О пострадавших пока ничего не известно. Подобный случай произошел в другой больнице Нью-Йорка год назад; тогда бывший сотрудник больницы убил врача, ранил пятерых медиков, а потом покончил с собой.