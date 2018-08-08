Перестрелка произошла в больнице Нью-Йорка Вэст-Честер Медикал Сентер
Полиция заблокировала вход в здание. По данным NBC, неизвестный открыл огонь на четвертом этаже. О пострадавших пока ничего не известно. Подобный случай произошел в другой больнице Нью-Йорка год назад; тогда бывший сотрудник больницы убил врача, ранил пятерых медиков, а потом покончил с собой.
Комментарии4
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olegleon 08 августа 2018 | 18:35
ну вот опять санкции против России усилят (((
Мюллер уже ищет причастность России
banyi3 08 августа 2018 | 18:44
olegleon: Конечно РФ виновата, влияние то течёт рекой)
popyas 08 августа 2018 | 19:12
banyi3: Мухи тоже на чтото влеяют но есть мухобойка!
popyas 08 августа 2018 | 18:44
olegleon: Шавка, пшол под лавку!