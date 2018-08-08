Авиакомпания «Победа» с конца октября сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах
Как говорится в сообщении компании, она вынуждена пойти на такую меру из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за сутки до вылета, останется бесплатной. В заграничном аэропорту придется заплатить 25 евро.
Комментарии1
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ostapbey 08 августа 2018 | 18:33
А в какой зарубежной стране резко подорожало топливо?????
А нерубЭль ли резко подешевел,и приходится платить БОЛЬШЕ обесценившихся рублей??
Даже..