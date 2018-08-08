Футболисты московского Спартака начнут сегодня выступление в квалификации Лиги Чемпионов

На выезде красно-белые сыграют с греческим ПАОКом.

Спартаковцы, заняв по итогам минувшего чемпионата третье место, стартуют в Лиге с третьего квалификационного раунда. А вот соперник москвичей – греческий ПАОК – на пути в групповую стадию турнира уже один этап преодолел. Дважды обыграв крепкий швейцарский Базель с общим счетом 5-1.

Первая игра за выход в раунд плей-офф пройдет сегодня на стадионе «Тумба» в Салониках. Арену не случайно называют Черным Адом. Фанатов ПАОКа даже в темпераментной Греции считают самыми безумными. И поддержку своим любимцам хозяева обеспечат сумасшедшую. А вот поклонников красно белых на стадионе не будет. После февральских беспорядков в Бильбао УЕФА закрыл гостевые трибуны на выездных матчах Спартака.

Добавим, что не полетели в Грецию Мельгарехо, Самедов и Джикия, чья форма, по мнению тренерского штаба, далека от идеальной. Впрочем, глубина состава у москвичей такова, что отсутствие этих футболистов едва ли скажется.

Первая игра между ПАОКом и Спартаком начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.