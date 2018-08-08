Бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свою шутку о женщинах в исламской одежде. Извинений потребовала премьер-министр Тереза Мэй.

Борис Джонсон не попросил прощения за свои высказывания, что породило политический скандал, рассказала наш лондонский корреспондент Тоня Самсонова. Борис Джонсон надеется стать следующим премьер-министром Великобритании, поэтому его заявление — это политический ход, поляризующий общество, добавила Тоня Самонова.