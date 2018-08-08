Издание «Проект» рассказало о стремлении семьи Патрушева контролировать отечественную ракетостроительную отраслью

Издание «Проект» рассказало о стремлении семьи Николая Патрушева установить контроль над отечественной ракетостроительной отраслью.

Отечественное ракетостроение пользуется особой любовью Владимира Путина: например, половину последнего послания Федеральному собранию президент посвятил видам вооружения, которые могут поразить противника в любой точке планеты. Неудивительно, что за эту отрасль идет ожесточенная борьба.

Основные претенденты на лидерство — это Дмитрий Рогозин, который последние несколько месяцев занимается реформой «Роскосмоса», и семья Николая Патрушева: племянник секретаря Совета безопасности страны, Владимир Патрушев, с 2014 года возглавляет концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», выпускающий мины и торпеды. Через несколько месяцев после его назначения на этот пост предприятие потеряло самостоятельность: в марте 2015 года президент подписал указ о включении организации в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). В результате между кланом Патрушевых и руководством КТРВ разгорелся конфликт, который перерос в уголовное дело против топ-менеджеров корпорации. Фигурантов обвиняют в том, что старые ракеты они не утилизировали – их частично продали на Украину, похитив вырученные от сделки деньги, а частично использовали при создании новых боеприпасов.

Сейчас расследование этого дела близко к завершению. Источники «Проекта» в аппарате Совбеза и в Миноборны прогнозируют, что по итогам суда фигуранты отправятся в колонию, в КТРВ сменится руководство, а сама корпорация окончательно станет зоной влияния Николая Патрушева.

Планы объединить все предприятия ракетостроения под своим крылом есть у «Ростеха», хотя компания Сергея Чемезова сейчас в большей степени занята поглощением Объединенной авиастроительной корпорации, отмечается в публикации «Проекта».