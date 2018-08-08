Состояние Олега Сенцова резко ухудшилось
Об этом сообщила двоюродная сестра украинского режиссёра. Сенцов почти 3 месяца голодает в колонии на Ямале, где отбывает длительное наказание по обвинению в терроризме. Тем временем по данным его адвоката речи о помиловании или обмене Сенцова не идёт.
«Всё не просто плохо, всё катастрофически плохо. Олег почти не встаёт», — бьёт тревогу Наталья Каплан в Фейсбуке. Двоюродная сестра режиссёра пишет, что Сенцов передал ей через адвоката письмо со словами что цитата «конец близок, и это не про освобождение». Осуждённый сообщил родственнице, что ему не передают никаких писем и спрашивал интересуется ли кто-то его голодовкой. Сенцов проводит её уже 86 дней. Он по словам адвоката отказался от принудительного кормления. Ещё три недели Дмитрий Динзе рассказал, что у его подзащитного начались проблемы с сердцем, от госпитализации украинский режиссёр отказался. Накануне Динзе в эфире телеканала Громадське рассказал, что состояние Сенцова ухудшается. У него по словам защитника сильно снизился гемоглобин, слабость во всём теле, очень низкий пульс – около 40 ударов в минуту. При этом Сенцов продолжает испытывать боли в сердце. Кроме того он сильно похудел. Режиссёр повторно отказался лечь в гражданскую больницу Лабытнанги в том числе из-за агрессивного отношения персонала больницы. Даже несмотря на своё очень плохое самочувствие украинский режиссёр отказался прекращать голодовку. Он требует освобождения десятков украинцев, осуждённых в России, которых считает политзаключёнными. Мама Сенцова около месяца назад попросила Владимира Путина о помиловании сына, но тщетно. Не отреагировал Кремль на аналогичный призыв генсека Совета Европы. Отпускать Сенцова не собираются, об этом Динзе узнал от дипломатов, которые контактируют с Россией. Цитата по Фейсбуку: «Пусть помирает в назидание другим заключённым. Если это правда, я даже не знаю, как это комментировать». Во ФСИН вчера назвали состояние режиссёра удовлетворительным. А пресс-секретарь российского омбудсмена Алексей Зловедов со ссылкой на врачей сказал «Интерфаксу», что состояние Сенцова относительно стабильное. МИД Украины обеспокоен ситуацией с Сенцовым. И призывает международных партнёров усилить давление на Россию, отмечает агентство.
Украинский режиссёр осуждён на 20 лет. Его обвиняют в организации террористической группы в Крыму и попытке устроить два взрыва в Симферополе весной 2014-го. Вину Сенцов не признал. Вместе с ним на 10 лет был осуждён и активист Александр Кольченко.
Комментарии3
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vlabumur 08 августа 2018 | 18:34
Наиболее точный ответ на вопрос о том, сколько живет человек без еды, это примерно 20-25 дней, если речь идет о мужчине, который имеет массу тела 70 килограмм. Женщины и пожилые люди могут прожить без пищи немного больше. По статистике, без пищи первыми умирают молодые люди в возрасте 15-17 лет, затем, мужчины, после них пожилые люди, и самыми последними погибают женщины.
Смерть при голодании обычно наступает, когда потеря от собственного веса составляет 30-40%. Но все же среди закономерностей существуют исключения. Известен такой случай, который стал рекордом «Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня. Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней, а, некоторые погибают уже на 15 день. Поэтому следует обращать внимание на все факторы организма и воздействие окружающей среды, прежде чем вычислять, сколько человек может протянуть без еды.
86 дней. ОДНАКО.
max3446 08 августа 2018 | 19:03
vlabumur: дак он жрет в три горла, дорогостоящими капельницами. были случаи когда так больше 200 дней "голодали"
yralez 08 августа 2018 | 18:36
Что может доказать один человек 142 миллионам скотов ?
И правящей скотами банде ?