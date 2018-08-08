ФАС оштрафует «большую тройку» мобильных операторов за нарушения в связи с внутрисетевым роумингом

Размер штрафа будет определен в сентябре. Год назад ФАС предупредила операторов насчет необоснованно высоких цен на внутрисетевой роуминг, что фактически означало его отмену. В марте были возбуждены антимонопольные дела, — сообщает РИА Новости.

Внутрисетевой роуминг в России будет отменен к октябрю, сообщил журналистам заместитель федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. При этом Голомолзин добавил, что на данный момент нет оснований для повышения стоимости базовых тарифов у операторов связи после отмены внутрисетевого роуминга.