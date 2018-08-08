Руководство Петербургского УФСИН провело проверку колоний после доклада об издевательствах над заключенными

Руководство Петербургского УФСИН провело тотальную проверку колоний после публикации доклада об издевательствах над заключенными.

В докладе, который подготовили несколько членов петербургской ОНК, есть информация о 14 случаях издевательства над арестантами. Где-то, по словам авторов документа, заключенные страдают от сокамерников, где-то – от угроз и пыток со стороны сотрудников ФСИН. Руководство ведомства отреагировало быстро: накануне в «проблемные» колонии приехала специальная комиссия во главе с местным руководством службы исполнения наказаний. Некоторые факты из доклада по ходу проверки подтвердились, в некоторые – верится с трудом, сообщил «Эху» сопровождавший инспекцию председатель петербургской ОНК Александр Холодов.

Между тем, в докладе перечислены самые разные жалобы: так, например, в нем указано, что в некоторые изоляторы любят наведываться сотрудники ФСБ – они якобы угрожают заключенным. Также в числе нарушений – пытки электрошокером со стороны оперативников, избиения в камерах и вымогательство денег.

Тема пыток в колониях стала особенно актуальной после публикации видеозаписи с избиением заключенного в ярославской колонии. После этого руководство ФСИН пообещало избавиться от сотрудников, которые нарушают права арестантов.