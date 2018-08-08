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18:16, 08 августа 2018

Марию Алехину отказались выпустить на гастроли в Лондон

Об этом «Эху Москвы» сообщил продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов. Погранслужба ФСБ сообщила Алехиной, что ей закрыт выезд из страны, — рассказал Верзилов.

Алехину не выпустили из России, потому что она не отработала на обязательных работах по решению суда, пояснил нам координатор юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

Ранее Алехину уже привлекли за уклонения за исполнения обязательных работ к штрафу в 400 тысяч рублей, отметил Глухов.

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