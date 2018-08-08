ОБСЕ призывает освободить задержанных в Белоруссии независимых журналистов

Как сообщает агентство Рейтер, представитель ОБСЕ по вопросам СМИ выразил обеспокоенность в связи с задержанием накануне и сегодня журналистов двух независимых белорусских изданий — новостного портала TUT и информагентства БелаПАН. Он назвал задержания «непропорциональными мерами» и призвал немедленно освободить помещенных под стражу. Совет Европы также заявил о своем беспокойстве по поводу сообщений об обысках и задержаниях в белорусских СМИ. Представитель генсекретаря Совета заявил, что несмотря на необходимость соблюдения законодательства, расследования такого рода далеко не всегда требуют задержаний.

Портал Бизнес Инсайдер передает, что в редакциях названных изданий прошли обыски в рамках расследования о якобы незаконном доступе к платной информации государственного информагентства. Тогда же были задержаны и арестованы на трое суток несколько журналистов. Основатель портала TUT накануне во вторник заявил, что дело имеет политическую окраску. В свою очередь, МИД Беларуси подчеркнул, что действия властей «не лежат в политической плоскости» и не имеют никакого отношения к свободе средств массовой информации на территории страны. Сегодня, как сообщают местные и западные СМИ, был произведен обыск в квартире минского корреспондента Дойче Велле – также в связи с делом государственного информагентства Белта.

Рейтер, ссылаясь на оценки белорусских правозащитников, отмечает, что последние задержания и аресты стали часть силовой кампании властей по оказанию давления на независимые медиа. В прошлом году правительство Беларуси жестко подавило протесты оппозиции, покончив тем самым с коротким мирным периодом, в ходе которого власти несколько смягчили свое авторитарное правление. Глава Белорусской ассоциации журналистов заявил зарубежным наблюдателям, что, по его мнению, наметившаяся тенденция говорит о намерениях правительства Лукашенко перевести под свой полный контроль все независимые электронные СМИ.

Сайт TUT, подвергшийся нападкам со стороны белорусских правоохранителей, является крупнейшим в стране новостным порталом. Ежедневно на него заходят до 800 тысяч уникальных посетителей.