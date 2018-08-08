Американские сенаторы предложили свести в единую систему все санкции против России

Такая инициатива содержится в новом законопроекте, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант».

Законопроект о новых санкциях против России был подготовлен республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. Как отмечает «Коммерсант», значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. В частности, от него требуют объединить в единый механизм все вводившиеся отдельными актами санкции против России. Для координации этого процесса в американском правительстве предлагается ввести «санкционный координационный офис». С его помощью также будут вестись переговоры с ЕС о поддержке санкций. В числе других мер, прописанных в документе – блокирование долларовых счетов российских банков и запрет операций резидентов США с новым российским госдолгом. Кроме того, предусматривается создание национального центра по борьбе с российской угрозой. В документе также предложено рассмотреть вопрос о признании России государством-спонсором терроризма. Одна из глав законопроекта касается нераспространения химического оружия – в ней рекомендуется оказывать давление на российские власти, чтобы они не мешали ООН и ОЗХО расследовать случаи применения отравляющих веществ. Наконец, документ содержит целый механизм, призванный помешать Дональду Трампу вывести США из НАТО. Такой шаг будет возможен только при поддержке двух третей членов сената.

После публикации подробностей нового законопроекта упали акции российских банков, а также курс рубля.

Доллар США и евро заметно растут на торгах «Московской биржи» сегодня, рубль падает к бивалютной корзине, на фоне новостей об антироссийских санкциях. Профессор высшей школы экономики Иван Родионов считает, что низкий курс рубля выгоден российскому правительству.