Грузия пыталась предотвратить войну с Россией 10 лет назад

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил бывший президент страны Михаил Саакашвили. Он также опроверг заявления о том, что в 2008-м году грузинская армия бомбила гражданское население в Цхинвали. Саакашвили добавил, что Цхинвали не был целью Грузии. Из-за того, что объездная дорога была уже занята российским спецназом, грузинские войска были вынуждены двигаться через город.

Начавшаяся 10 лет назад молниеносная война с Грузией значительно повлияла на внешнюю и внутреннюю политику России. Итоги 5-дневной войны вышли далеко за военные рамки, — пишет газета «Ведомости».

Госдепартамент США призвал Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Эти регионы являются частью Грузии, они не являются частью России, а Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Соединенные Штаты призывают Россию отозвать свои войска на позиции, на которых они находились до вторжения и до соглашения о прекращении огня в 2008 году».

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после вооруженных действий в августе 2008 года.