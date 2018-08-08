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Эксклюзив Эха 18:04, 08 августа 2018

Грузия пыталась предотвратить войну с Россией 10 лет назад

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил бывший президент страны Михаил Саакашвили. Он также опроверг заявления о том, что в 2008-м году грузинская армия бомбила гражданское население в Цхинвали. Саакашвили добавил, что Цхинвали не был целью Грузии. Из-за того, что объездная дорога была уже занята российским спецназом, грузинские войска были вынуждены двигаться через город.

Начавшаяся 10 лет назад молниеносная война с Грузией значительно повлияла на внешнюю и внутреннюю политику России. Итоги 5-дневной войны вышли далеко за военные рамки, — пишет газета «Ведомости».

Госдепартамент США призвал Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Эти регионы являются частью Грузии, они не являются частью России, а Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет Грузии и ее территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Соединенные Штаты призывают Россию отозвать свои войска на позиции, на которых они находились до вторжения и до соглашения о прекращении огня в 2008 году».

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после вооруженных действий в августе 2008 года.

Комментарии

24

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olegleon 08 августа 2018 | 18:12

а в 1937 году поляки спровоцировали Германию и первыми послали свои войска на территорию Третьего рейха

patrikk_1 08 августа 2018 | 18:15

Грузия пыталась предотвратить войну с Россией 10 лет назад. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил бывший президент страны Михаил Саакашвили...

Расскажешь это сокамерникам в цхинвальском КПЗ.

kottigr1 08 августа 2018 | 18:15

olegleon: Вообще надо ставить вопрос по-другому.. Зачем Путин украл у грузин их земли ? Хорош миротворец-оккупант тырящий под шумок всё что плохо лежит..

olegleon 08 августа 2018 | 18:21

kottigr1: если ты совершаешь преступление, то будь готов, что приговор будет "с конфискацией".
и не надо было воровать землю абхазцев и осетин раньше. не забрали бы её обратно 25 и 10 лет назад

kottigr1 08 августа 2018 | 18:26

olegleon: Клевещите.. Как бы земли Абхазии и Южной Осетии были в составе Грузии ещё при "царе-горохе", пока туда не влезли российские "миротворцы"..

olegleon 08 августа 2018 | 18:32

kottigr1: чудик, почитай про Абхазское царство и ли про то, какой была Грузия, когда в Российскую империю вошла. про размер государства.

kottigr1 08 августа 2018 | 18:44

olegleon: Чудо.. Ты хоть про Колхидское царство когда нибудь слышал ? Грузия существовала уже тогда, когда Абхазского царства даже в проекте ещё не было..

glebbalbesov 08 августа 2018 | 18:22

kottigr1: А как Вам мысль что это единственный способ для вступления Грузии в НАТО? Ведь реально если политик заявит что куй с этими спорными территориями, то его карьере политика в Грузии конец. А тут типа у нас отобрали, я не виноват, мы воевали...зато под устав НАТО проходишь сразу. Как Вам такой вариант?

kottigr1 08 августа 2018 | 18:28

glebbalbesov: Думаете, что грузины Путина подкупили, что бы он отобрал у них землицу.. ?
Снова на кухне Пригожина пирожки с коноплей раздавали ?

glebbalbesov 08 августа 2018 | 18:34

kottigr1: У Вас с логикой видимо все очень плохо. Теперь понятно почему Вы тут такую чушь несете безостановочно...Вы даже на пару ходов ничего продумать не можете....Интересно...надо будет у знакомого психиатра проконсультироваться насчет таких как Вы....Может все таки равные цифры в процентах от населения о психически больных и либерастах имеют более глубокий смысл...

kottigr1 08 августа 2018 | 18:46

glebbalbesov: В одном с Вами согласен.. у знакомого психиатра Вам точно нужно проконсультироваться. Не откладывайте визит.. Пожалейте себя.

ura_russians 08 августа 2018 | 18:28

kottigr1:

Грузия - часть России.
Невозможно украсть у самого себя.
Тбилисские сепаратисты должеы отвести свои войска из Тиылисской губернии.

kottigr1 08 августа 2018 | 18:31

ura_russians: Россия - это географическое понятие.. На её территории существовало уйма государств. Это Вы так и до переноса столицы России в Улан-Батор договоритесь, а в РФ за это срок положен.. с бесплатным питанием и прогулками на свежем воздухе под охраной овчарок.

ura_russians 08 августа 2018 | 18:37

kottigr1:
Россия - это географическое понятие..


:))))

не путай Россию с украиной, кавказом или приморьем,

хотя ты не путаешь, а несёшь ахинею.

kottigr1 08 августа 2018 | 18:48

ura_russians: Про такую страну как Россия никто не слышал до того времени когда ЕБН, накатив стакан, не записал её в Конституцию РФ. До того времени Россия всегда была географическим обозначением, а не официальным названием государства.

viktor_lapin 08 августа 2018 | 18:27

Если войну начала Россия, то почему миротворцам несколько дней пришлось обороняться без поддержки основных сил и почему пришлось овобождать от грузин Цхинвал?

glebbalbesov 08 августа 2018 | 18:37

viktor_lapin: Хороший вопрос...только тут Вам на него ничего внятного не ответят...заткнут рот как той девочке с мамой на американском тв....це демократия по либерастски....

kottigr1 08 августа 2018 | 18:37

viktor_lapin: Если войну начала Россия, то почему миротворцам несколько дней пришлось обороняться..
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Путин думал, что раз он трус, то и Саакашвили не дернется идти в наступление против превосходящих сил противника.. Однако грузины оказались героями.. Мало того, что несколько тысяч грузинских резервистов и полицейских дали просраться 100 тысячной российской армии, так ведь они еще и всю российскую авиацию приземлили на аэродромы насшибав пару дюжин боевых российских самолетов, разгромили штаб армии и заставили бежать главкома российской армии зажав прострелянные ягодицы..
Вот кто ожидал подобного !?

glebbalbesov 08 августа 2018 | 18:43

kottigr1: Вот это сказки...про киборгов в аэропорте не Вы случаем придумали??? Только галстук кто жевал и на земле валялся??? Не сходится, болезненный Вы наш.

kottigr1 08 августа 2018 | 18:52

glebbalbesov: Вас возбуждает когда кто-то жует галстук или ковыряется в носу, или чешет затылок ?
Путин даже вдов подводников, которых по его приказу утопили боится.. А про то как он "смело" перемещается по Москве(по собственной территории !!!.. столице!!!) окруженный армией ФСО вообще можно и не вспоминать. Трус, да и только..

(комментарий скрыт)

mikr 08 августа 2018 | 18:28

//...Грузия пыталась предотвратить войну с Россией ...//

Для этого всего навсего было необходимо попытаться не убивать российских миротворцев и не обстреливать "Градами" город Цхинвал. Саакашвили изо всех сил пытался всего этого не делать, но как мы все помним, у него не получилось. Зато отлично получилось галстук пожевать...

(комментарий скрыт)

snikkersnepper 08 августа 2018 | 18:46

На Эхоньке все и дальше предсказуемо. Треть комментариев написана одним и тем же лицом и, по-прежнему, ни единого упоминания фамилии Тальявини...

santathefrosr 08 августа 2018 | 19:04

Ну да....

На самом деле этот индивидум очень конфликтный человек и всегда использует насилие в своих целях. Аджария, Осетия, силой прорывался на Украину, силой врывался на частные территории в Одессе, всегда угрожал и оскорблял людей...

Не зря его не любят ни в Грузии, ни в Украине, ни в России...

Агент госдепа...а-ля Навальный....

drgonish 08 августа 2018 | 19:11

{Он также опроверг заявления о том, что в 2008-м году грузинская армия бомбила гражданское население в Цхинвали]

Только синагоги и больницы?

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