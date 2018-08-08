Активисты проведут два митинга в Петербурге против повышения пенсионного возраста
Один из них организуют сторонники Алексея Навального, второй – местная оппозиция.
Заявку на проведение митинга 9 сентября сторонники Алексея Навального подадут через две недели. Пока штаб оппозиционера в Петербурге рассматривает три возможных места проведения акции, одно из них – Марсово поле, два других не разглашаются. Второй митинг предварительно запланирован на 15 сентября, его организовывают представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партии Роста», а также члены профсоюзов. Глава городского штаба Навального Денис Михайлов сказал, что активисты будут готовы присоединиться к оппозиционерам, если последние дадут им возможность высказаться.
Михайлов также добавил, что активисты проведут митинг, даже если его не согласуют в Смольном. В свою очередь депутат Борис Вишневский, один из организаторов мероприятия, запланированного на 15 сентября, считает, что митинговать в единый день голосования не стоит. Ничего, кроме проблем, штаб Навального не добьется, сказал он.
Вишневский также не исключает возможности проведения митинга на Марсовом поле. Напомню, ранее Смольный исключил это место из списка гайд-парков.
Сторонники Алексея Навального планируют провести митинги почти в пятидесяти городах России.
Комментарии4
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olegleon 08 августа 2018 | 18:09
т.е. до 9 сентября митингов не будет в Питере.
patrikk_1 08 августа 2018 | 18:26
Второй митинг предварительно запланирован на 15 сентября, его организовывают представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партии Роста», а также члены профсоюзов...
Как ни крути, но второй митинг больше похож на протестную акцию, тогда как мероприятие А.Навального - это явная рекламная компания "Единоличного лидера российской оппозиции".
stoik68 08 августа 2018 | 18:27
Яблоко, СРы и Партия роста - спойлеры.
yuriyp 08 августа 2018 | 19:11
Уже одно то, что Яблоко объединилась с прирученными кремлевскими псевдопартийными ботам, говорит о его месте в сегодняшней политической жизни.
Что касается акции, предложенной Навальным, я бы переформатировал ее из митинга (который безусловно будет запрещен) в гуляния. Сам я с удовольствием прогуляюсь 9 сентября от м. Горьковская до Невского через Марсово поле в согласованное время.