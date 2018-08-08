Бывший директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич возглавил столичный театр «Практика»
В департаменте культуры Москвы подтвердили, что соответствующий приказ уже подписан. Прежний директор Дмитрий Брусникин переведен на должность художественного руководителя театра. Мездрич был уволен с поста руководителя Новосибирского оперного театра три года назад после скандала с показом оперы «Тангейзер» в постановке режиссера Тимофея Кулябина. Против него было возбуждено административное дело об осквернении религиозной символики, позже оно было прекращено.
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patrikk_1 08 августа 2018 | 17:46
Бывший директор Новосибирского театра оперы и балета Борис Мездрич возглавил столичный театр «Практика»...
Скоро окажется под домашним арестом?