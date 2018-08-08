СК начал проверку в детском саду Астрахани после появления видео, как детей связывают там пеленками...

Следственный комитет начал проверку в детском саду Астрахани после появления видео, как детей связывают там пеленками. Автор видео утверждал, что воспитатели постоянно связывали детей, чтоб уложить их спать в «тихий час». Проверку также проводит прокуратура города. Также в интернете появилась фотография, на которой связанный ребенок спит на кресле, а сотрудница детсада лежит рядом на полу. По некоторым данным, все это происходило в частном детском саду «Полина».