СК начал проверку в детском саду Астрахани после появления видео, как детей связывают там пеленками
Следственный комитет начал проверку в детском саду Астрахани после появления видео, как детей связывают там пеленками. Автор видео утверждал, что воспитатели постоянно связывали детей, чтоб уложить их спать в «тихий час». Проверку также проводит прокуратура города. Также в интернете появилась фотография, на которой связанный ребенок спит на кресле, а сотрудница детсада лежит рядом на полу. По некоторым данным, все это происходило в частном детском саду «Полина».
Комментарии2
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oneoretwo 08 августа 2018 | 17:47
...проводя подобные проверки энтому ск следует всегда помнить, что "рыба гниет с головы"...
patrikk_1 08 августа 2018 | 17:49
СК начал проверку в детском саду Астрахани после появления видео, как детей связывают там пеленками...
Ярославская ИК-1.