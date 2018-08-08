Правоохранительные органы Белоруссии проводят новые обыски в редакциях белорусских изданий
Это связано с так называемым «делом БелТА». Задержано еще несколько человек, — сказали в республиканском Следственном комитете. Это связано с уголовным делом о несанкционированном доступе к компьютерной информации. Накануне в рамках расследования были проведены обыски в агентстве БелТА, редакции интернет издания Tut.by и агентства «БелаПАН». Несколько журналистов были задержаны. В их защиту сегодня выступили представители ОБСЕ и Евросоюза. Оппозиционные активисты считают, что это является попыткой оказать давление на независимые СМИ.
Комментарии1
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patrikk_1 08 августа 2018 | 17:43
Правоохранительные органы Белоруссии проводят новые обыски в редакциях белорусских изданий...
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