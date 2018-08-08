Сотрудники российской версии журнала Форбс пожаловались в прокуратуру на невыплату зарплаты за июль
Сотрудники российской версии журнала Форбс пожаловались в прокуратуру на невыплату зарплаты за июль — они считают это продолжением конфликта между редакцией и владельцем компании Александром Федотовым. По словам источника «Интерфакса», жалобу подписали 24 сотрудника редакции. В международной медиагруппе ACMG сказали, что об обращении в прокуратуру знают, но прокомментируют это позже. Конфликт между издателем и редакцией разгорелся после того, как из августовского номера журнала была изъята без ведома журналистов статья о бизнесе арестованных братьев Магомедовых.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sokal123 08 августа 2018 | 17:32
Денег нет ,но вы там держитесь .Все деньги у пахана - он тратит как хочет.
patrikk_1 08 августа 2018 | 17:41
sokal123:
А кто должен их тратить, может ты? Давай тогда, выставляй свою кандидатуру на выборах, а избиратели её рассмотрят.