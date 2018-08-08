Доллар США и евро заметно растут на торгах «Московской биржи» сегодня, рубль падает к бивалютной корзине. Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов считает, объективных причин для роста доллара и евро нет, а низкий курс рубля выгоден российскому правительству. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Причина повышения доллара и евро непонятна, объективных причин для этого нет. На самом деле, я думаю, проблема в том, что правительству нужны рубли. И для того, чтобы на данное количество экспорта выпустить больше рублей, курс рубля опять уронили, по сравнению с началом года, это почти 15%», – сказал он.

К тому же, добавил И.Родионов, санкции США, о которых ранее шла речь — о том, что они будут распространены на суверенный долг России, — они пока не введены, чтобы это могло повлиять на повышение курса валют.

«Я думаю, что правительство просто запасается рублями, чтобы раздавать эти рубли в виде социальных программ и делать вид, что цены растут на 3-4% в год, хотя достаточно сходить в магазин для того, чтобы понять, что это речь идет о каких-то других ценах. Видимо из-за того, что промышленность у нас в полном застое, а цены у нас считаются не отдельно — для промышленных и потребительских товаров, а вместе, поэтому цены не растут вместе с потребительскими ценами — это дает такой эффект», — заключил эксперт.

Курс доллара США составил 64,7425 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,25 рубля выше закрытия предыдущих торгов (американская валюта находится на максимальных уровнях с 11 апреля). Евро стоил 75 руб./EUR1, прибавив 1,35 рубля и обновив тем самым максимум с 8 мая.