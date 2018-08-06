Алехину не выпустили из России вероятно из-за решения суда, по которому были назначены обязательные работы – юрист

Марию Алехину из Pussy Riot не выпустили из России, которая летела в Лондон, вероятно из-за решения Мещанского районного суда города Москвы, по которому были назначены обязательные работы, неотработанные ею. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов.

«Дело в том, что в отношении Марии Алехиной в конце прошлого года и весной этого года было вынесено два решения Мещанским районным судом города Москвы о назначении ей наказания в виде обязательных работ. Этот вид наказания, его исполнение контролируют судебные приставы, у которых в соответствии с законом об исполнительном производстве, есть возможность накладывать обеспечительные меры в виде временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации в отношении должника по исполнительному производству.

И уже на основании этого решения судебных приставов Федеральная пограничная служба обязана не пропускать гражданина через границу Российской Федерации», — рассказал юрист.

А.Глухов добавил, что неизвестно, были ли направлены надлежащим образом Марии Алехиной соответствующие документы для того, чтобы она имела возможность обжаловать их в судебном порядке, либо приостановить их исполнение на определенный период, связанный с ее рабочей деятельностью за пределами Российской Федерации.

Ранее М.Алехину уже привлекли за уклонения от исполнения обязательных работ, к штрафу в 400 тысяч рублей, отметил А.Глухов. Суд назначил обязательные работы за акции в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ.