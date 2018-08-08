Министерство науки и высшего образования собирается уточнить основания для лишения ученой степени

Среди прочего, в проекте постановления правительства говорится о том, что поводом для этого могут быть доказательства использования чужих материалов без ссылки на автора, — передает агентство «Москва». Кроме того, еще одним основанием могут стать недостоверные сведения о работах, которых публиковал соискатель ученой степени. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения. Ранее в диссертациях некоторых российских чиновников и депутатов были обнаружены некорректные заимствования, также эксперты сообщества Диссернет говорили, что в научной работе министра культуры Владимира Мединского, среди прочего, перечислены его работы, которые на самом деле не были опубликованы.