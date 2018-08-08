Правоохранительные органы не выпустили из России участницу группы Pussy Riot Марию Алехину

Она собиралась лететь в Шотландию на Эдинбургский театральный фестиваль. О случившемся на паспортном контроле в Домодедово «Эху Москвы» рассказал продюсер Pussy Riot Петр Верзилов.

Верзилов добавил, что пока причины запрета на выезд им не известны. Между тем, недавно мировой суд оштрафовал Алехину на 400 тысяч рублей за то, что она уклонилась от обязательных работ. Это наказание было связано с акцией возле здания ФСБ в Москве.