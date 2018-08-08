Центризбирком признал соответствующими закону сразу три вопроса к референдуму пенсионной реформе
Впервые за четверть века комиссия одобрила инициативу в проведении такого голосования, — отметила ее руководитель Элла Памфилова. В свою очередь, политолог Станислав Белковский считает, что даже если одной из трех инициативных групп удастся провести референдум, это никак не повлияет на планы властей.
Инициативным группам еще требуется сформировать подгруппы не менее чем в 42 российских регионах и собрать два миллиона подписей избирателей в поддержку своей идеи.
Комментарии3
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oneoretwo 08 августа 2018 | 17:07
...ты, белковский, главное - не путайся под ногами и не мешай своей болтовней...
и люди сделают то, что им надо...
nehoroshiy 08 августа 2018 | 17:24
oneoretwo: У Белковского(он же пророк) под лежащий камень вода течёт.)
vikwlad 08 августа 2018 | 17:09
Референдум для нынешней власти - это просто подарок судьбы. После проведения референдума с фальсифицированными результатами можно всю вину за увеличение пенсионного возраста свалить на пожелание народа. Как сейчас постоянно напоминают этому народу, что за Путина проголосовало 76% избирателей.