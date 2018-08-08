Центризбирком признал соответствующими закону сразу три вопроса к референдуму пенсионной реформе

Впервые за четверть века комиссия одобрила инициативу в проведении такого голосования, — отметила ее руководитель Элла Памфилова. В свою очередь, политолог Станислав Белковский считает, что даже если одной из трех инициативных групп удастся провести референдум, это никак не повлияет на планы властей.

Инициативным группам еще требуется сформировать подгруппы не менее чем в 42 российских регионах и собрать два миллиона подписей избирателей в поддержку своей идеи.