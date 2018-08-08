Представитель российского омбудсмена утверждает, что состояние здоровья Олега Сенцова стабильное
Представители российского уполномоченного по правам человека утверждает, что состояние здоровья Олега Сенцова стабильное. По словам пресс-секретаря Татьяны Москальковой Алексей Зловедова, еще накануне аппарат омбудсмена связывался с врачом колонии, который наблюдает осужденного, — передает «Интерфакс». Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан написала в Фейсбуке, что по ее данным состояние здоровья брата катастрофическое, он почти не встает. При этом сам режиссер жалуется, что вокруг него тюремные службы создали информационный вакуум и не передают ему письма.
Комментарии9
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post_v 08 августа 2018 | 17:05
как ни крути, а лампасы у Москальковой на юбке будут видны всегда
говорят, что Путин подпишет указ о помиловании Сенцова, как только получит сообщение о его смерти...
minerr 08 августа 2018 | 17:10
post_v: Всё гораздо проще - Сенцова должен доказать что готов к переброске в Залежную и побить рекорд "наводчицы". До рекорда осталось каких-то 4 дня.
semia 08 августа 2018 | 17:06
Прессекретарь москальковой по фамилии Зловедов...Бог шельму метит..
opponent70 08 августа 2018 | 17:17
semia: Много-говорящая фамилия...
oneoretwo 08 августа 2018 | 17:11
...остается пожелать подобной "стабильности" всем плешивым холуям-омбудсменам вместе с их родней и бастардами... живите так же, стабильно...
chapter_2 08 августа 2018 | 17:19
oneoretwo: Правозащитники - праведники гуманизма. Правда, не все, кого причисляют к ним.
Настоящие правозащитники представляют гражданское общество страны, а не государство и, тем более, не тоталитарную номенклатуру. Свободу Олегу Сенцову!
ed10075 08 августа 2018 | 17:18
Как Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений, из комедии Гоголя «Ревизор»:
"С тех пор, как я принял начальство, может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком..."
romaschka57 08 августа 2018 | 17:20
АГА. и он опять поправился на 2 кг. эксмент и право - вещи несовместные
ed10075 08 августа 2018 | 17:47
Зловедов... как часто фамилии говорят за своих хозяев.