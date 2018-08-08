Представитель российского омбудсмена утверждает, что состояние здоровья Олега Сенцова стабильное

Представители российского уполномоченного по правам человека утверждает, что состояние здоровья Олега Сенцова стабильное. По словам пресс-секретаря Татьяны Москальковой Алексей Зловедова, еще накануне аппарат омбудсмена связывался с врачом колонии, который наблюдает осужденного, — передает «Интерфакс». Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан написала в Фейсбуке, что по ее данным состояние здоровья брата катастрофическое, он почти не встает. При этом сам режиссер жалуется, что вокруг него тюремные службы создали информационный вакуум и не передают ему письма.