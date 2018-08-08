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17:00, 08 августа 2018

Рубль заметно теряет позиции к доллару и евро на фоне сообщений о новых санкциях США

Так же ведут себя акции ряда банков и компаний.

Курс доллара на торгах Московской биржи днём превысил 65 рублей. Это произошло впервые почти за 4 месяца. После введения апрельских санкций. За день доллар подорожал больше чем на рубль. Растёт и евро. Курс превысил 75 рублей. Такого не было уже 3 месяца. Рубль теряет силу на фоне намерения Конгресса США рассмотреть новые санкции против Москвы. Анализ текста законопроекта, о котором говорят почти неделю, сегодня опубликовала газета Коммерсант. В документе в числе предложений сенаторов от обеих партий признать Россию спонсором терроризма и запретить операции с российским госдолгом. Предлагается исследовать активы и личное состояние президента Путина, запретить операции в США для ряда российских финансовых организаций, среди них Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Из-за угрозы новых ограничительных мер котировки Сбербанка упали более чем на 4 процента — минимума с апреля. Снижается стоимость ценных бумаг ВТБ. Падают в цене и акции холдинга АФК Система. К этому привело намерение Госдепартамента изучить возможность включения в новый санкционный список основателя и главного акционера холдинга Владимира Евтушенкова.

Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», полагают, что в ближайшие дни на рынке немного стабилизируется. По их мнению, новое ослабление рубля стало запоздалой реакцией на новые санкции. Аналитики также сомневаются, что США примут документ в такой жёстком виде и скорее всего ряд положений смягчат.

Комментарии

22

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r88w556xl4 08 августа 2018 | 17:05

Как теряет, так и приобретает затем. У ЭМ глаза открыты только когда рубль теряет, а когда приобретает - глаза оказываются закрыты.

holic 08 августа 2018 | 17:08

r88w556xl4: Забудь о приобретениях. Эта вакханалия будет продолжаться пока "Крым наш". Потом медленное выздоровление.

r88w556xl4 08 августа 2018 | 17:15

holic: Рукопожатые никак не могут понять, что есть вещи, стоящие над экономической выгодой, то есть над примитивными животными инстинктами. Потому, в частности, ваши главари и терпят сокрушительное фиаско, что рассуждают исключительно о брюхе, не в силах подняться к голове, к надживотным ценностям.
Как бы националистам не хотелось считать по-другому, рассуждая о "территориях", но Крым - это люди, которые сами решили как им жить, в полном соответствии с демократическим принципами. И "вернуть" Крым украинским националистам - значит предать крымчан, предать человеческие принципы и опуститься к желудку.

holic 08 августа 2018 | 17:21

r88w556xl4: Пафосно, но вранье от первого до последнего слова. И подмена сути терминов. Крым - это территория. А люди - это люди...

navsegda 08 августа 2018 | 17:29

r88w556xl4: То есть Украина и другие бывшие республики сесесер , а так же страны Варшавского договора это "люди которые сами решили как им жить" , они захотели в ЕС , они захотели в НАТО , сами так решили

srk2658lu 08 августа 2018 | 17:33

r88w556xl4: Так они предали Украину, погнались за высокими расейскими зарплатами и пенсиями при низких украинских ценах.
Если бы им хорошо жилось в составе Украины, никуда бы они не побежали...

vezdehod 08 августа 2018 | 17:49

Наш "деревянный", конечно, не утонет, но - сгореть элементарно может.

vilingrad 08 августа 2018 | 17:10

r88w556xl4: Ты сейчас должен просчитать, что дешевле- обои или рубли. Вложись в реновацию гостиной- обоями завтра будет поздно!

pmasel 08 августа 2018 | 17:12

r88w556xl4: Ты на графики смотри. - 6% с начала года. В бюджете на 2018 среднегодовой курс 64,7руб/доллар. За 7 месяцев средний курс 60,14, есть куда расти иначе бюджет не сойдется, доходы от нефтегаза будут меньше. А что бы сошлось курс должен быть около 70 руб/долл.

hastings 08 августа 2018 | 17:10

Надо бы доллар ограничить. Если уж так хочется хранить в валюте, то пусть это будет иранский риал или северокорейская вона. У них курс к рублю стабильнее, кстати.

compare 08 августа 2018 | 17:30

hastings: смешнее "валют",не смог найти? лучше уж,в "бусах и консервных банках",все-таки,экзотика!

shmuel63 08 августа 2018 | 17:44

hastings: "У них курс к рублю стабильнее, кстати." - хрень несете, уважаемый. Посмотрите на xe.com - за год рубль потерял около 7% по отношению к доллару, а иранский реал - 16% по отношению к рублю. К рублю, Карл!

tks 08 августа 2018 | 17:50

hastings: И экономика у них - такая мощнейшая, что просто зашибись, да? ;)))

omantic 08 августа 2018 | 17:12

Поскольку эта хрень продолжается уже 5лет ( с момента аннексии Крыма) , то можно смело сделать вывод , что это прямое следствие того безумного решения !

plank1957 08 августа 2018 | 17:15

Стабильность по Путину: стабильно трещит экономика. Еще пару лет такой стабильности и Зимбабве покажется раем.

oneoretwo 08 августа 2018 | 17:33

plank1957: очень похоже... вот и в цар плешивые стали "окапываться" непадецки, людей даже "кто-то" стреляет...

tag188 08 августа 2018 | 17:18

Это хорошо. Теперь у нас будет больше рублей за один доллар. Еще не так много, как боливаров в Венесуэле, но это значит, нам еще есть к чему стремиться.

sokal123 08 августа 2018 | 17:23

tag188: Это и есть стабильность и вставание с колен ! Еще немного и скрепы сомкнутся над безумным вождем.

srk2658lu 08 августа 2018 | 17:29

Ослабление рубля для Путина - благо!
Ещё больше деревянных на доллар от нефти и газа.
Скоро в морду будут давать за рупь...

oneoretwo 08 августа 2018 | 17:29

...и это исчо "не вечер"...
...но так всегда бывает, когда некто пытается хватать вес не по силам...

vumba 08 августа 2018 | 17:35

надо было подождать до 17 августа и юбилей заодно справили.

tks 08 августа 2018 | 17:48

Наглядная иллюстрация прямой зависимости ПутоРоссии от любого "чиха" заокеанского врага - дяди Сэма!

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