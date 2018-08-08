Рубль заметно теряет позиции к доллару и евро на фоне сообщений о новых санкциях США
Так же ведут себя акции ряда банков и компаний.
Курс доллара на торгах Московской биржи днём превысил 65 рублей. Это произошло впервые почти за 4 месяца. После введения апрельских санкций. За день доллар подорожал больше чем на рубль. Растёт и евро. Курс превысил 75 рублей. Такого не было уже 3 месяца. Рубль теряет силу на фоне намерения Конгресса США рассмотреть новые санкции против Москвы. Анализ текста законопроекта, о котором говорят почти неделю, сегодня опубликовала газета Коммерсант. В документе в числе предложений сенаторов от обеих партий признать Россию спонсором терроризма и запретить операции с российским госдолгом. Предлагается исследовать активы и личное состояние президента Путина, запретить операции в США для ряда российских финансовых организаций, среди них Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Из-за угрозы новых ограничительных мер котировки Сбербанка упали более чем на 4 процента — минимума с апреля. Снижается стоимость ценных бумаг ВТБ. Падают в цене и акции холдинга АФК Система. К этому привело намерение Госдепартамента изучить возможность включения в новый санкционный список основателя и главного акционера холдинга Владимира Евтушенкова.
Эксперты, опрошенные газетой «Коммерсант», полагают, что в ближайшие дни на рынке немного стабилизируется. По их мнению, новое ослабление рубля стало запоздалой реакцией на новые санкции. Аналитики также сомневаются, что США примут документ в такой жёстком виде и скорее всего ряд положений смягчат.
Комментарии22
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r88w556xl4 08 августа 2018 | 17:05
Как теряет, так и приобретает затем. У ЭМ глаза открыты только когда рубль теряет, а когда приобретает - глаза оказываются закрыты.
holic 08 августа 2018 | 17:08
r88w556xl4: Забудь о приобретениях. Эта вакханалия будет продолжаться пока "Крым наш". Потом медленное выздоровление.
r88w556xl4 08 августа 2018 | 17:15
holic: Рукопожатые никак не могут понять, что есть вещи, стоящие над экономической выгодой, то есть над примитивными животными инстинктами. Потому, в частности, ваши главари и терпят сокрушительное фиаско, что рассуждают исключительно о брюхе, не в силах подняться к голове, к надживотным ценностям.
Как бы националистам не хотелось считать по-другому, рассуждая о "территориях", но Крым - это люди, которые сами решили как им жить, в полном соответствии с демократическим принципами. И "вернуть" Крым украинским националистам - значит предать крымчан, предать человеческие принципы и опуститься к желудку.
holic 08 августа 2018 | 17:21
r88w556xl4: Пафосно, но вранье от первого до последнего слова. И подмена сути терминов. Крым - это территория. А люди - это люди...
navsegda 08 августа 2018 | 17:29
r88w556xl4: То есть Украина и другие бывшие республики сесесер , а так же страны Варшавского договора это "люди которые сами решили как им жить" , они захотели в ЕС , они захотели в НАТО , сами так решили
srk2658lu 08 августа 2018 | 17:33
r88w556xl4: Так они предали Украину, погнались за высокими расейскими зарплатами и пенсиями при низких украинских ценах.
Если бы им хорошо жилось в составе Украины, никуда бы они не побежали...
vezdehod 08 августа 2018 | 17:49
Наш "деревянный", конечно, не утонет, но - сгореть элементарно может.
vilingrad 08 августа 2018 | 17:10
r88w556xl4: Ты сейчас должен просчитать, что дешевле- обои или рубли. Вложись в реновацию гостиной- обоями завтра будет поздно!
pmasel 08 августа 2018 | 17:12
r88w556xl4: Ты на графики смотри. - 6% с начала года. В бюджете на 2018 среднегодовой курс 64,7руб/доллар. За 7 месяцев средний курс 60,14, есть куда расти иначе бюджет не сойдется, доходы от нефтегаза будут меньше. А что бы сошлось курс должен быть около 70 руб/долл.
hastings 08 августа 2018 | 17:10
Надо бы доллар ограничить. Если уж так хочется хранить в валюте, то пусть это будет иранский риал или северокорейская вона. У них курс к рублю стабильнее, кстати.
compare 08 августа 2018 | 17:30
hastings: смешнее "валют",не смог найти? лучше уж,в "бусах и консервных банках",все-таки,экзотика!
shmuel63 08 августа 2018 | 17:44
hastings: "У них курс к рублю стабильнее, кстати." - хрень несете, уважаемый. Посмотрите на xe.com - за год рубль потерял около 7% по отношению к доллару, а иранский реал - 16% по отношению к рублю. К рублю, Карл!
tks 08 августа 2018 | 17:50
hastings: И экономика у них - такая мощнейшая, что просто зашибись, да? ;)))
omantic 08 августа 2018 | 17:12
Поскольку эта хрень продолжается уже 5лет ( с момента аннексии Крыма) , то можно смело сделать вывод , что это прямое следствие того безумного решения !
plank1957 08 августа 2018 | 17:15
Стабильность по Путину: стабильно трещит экономика. Еще пару лет такой стабильности и Зимбабве покажется раем.
oneoretwo 08 августа 2018 | 17:33
plank1957: очень похоже... вот и в цар плешивые стали "окапываться" непадецки, людей даже "кто-то" стреляет...
tag188 08 августа 2018 | 17:18
Это хорошо. Теперь у нас будет больше рублей за один доллар. Еще не так много, как боливаров в Венесуэле, но это значит, нам еще есть к чему стремиться.
sokal123 08 августа 2018 | 17:23
tag188: Это и есть стабильность и вставание с колен ! Еще немного и скрепы сомкнутся над безумным вождем.
srk2658lu 08 августа 2018 | 17:29
Ослабление рубля для Путина - благо!
Ещё больше деревянных на доллар от нефти и газа.
Скоро в морду будут давать за рупь...
oneoretwo 08 августа 2018 | 17:29
...и это исчо "не вечер"...
...но так всегда бывает, когда некто пытается хватать вес не по силам...
vumba 08 августа 2018 | 17:35
надо было подождать до 17 августа и юбилей заодно справили.
tks 08 августа 2018 | 17:48
Наглядная иллюстрация прямой зависимости ПутоРоссии от любого "чиха" заокеанского врага - дяди Сэма!