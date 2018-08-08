Марию Алехину погранслужба в аэропорту «Домодедово» отказалась выпустить на гастроли в Лондон
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Медиазоны» и продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов.
«Только что Марию Алехину в аэропорту «Домодедово», откуда она должна была вылететь в Лондон на гастроли своего театра, не выпустила погранслужба ФСБ, сославшись на то, что в ее отношении действует запрет на выезд из страны. Никаких дополнительных деталей погранслужба ФСБ не предоставила», — сказал он.
По словам П.Верзилова, самой М.Алехиной причины, по которым ей запрещен выезд из страны, неизвестны.
Комментарии3
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a_111111 08 августа 2018 | 17:00
Ну в другом месте написана причина со ссылкой на тех же людей....На ней неоплаченный штраф в 400 000 рублей за отказ от обязательных работ.
Формально погранцы действовали правильно...
orein51 08 августа 2018 | 17:01
потому что Алехина... Вы забыли про Алёхина - выдающегося шахматиста начала прошлого века? "... в 1921 году покинул Россию и переехал на постоянное место жительства во Францию," Ребятки из нужников усё помняти...
cobakevich 08 августа 2018 | 17:08
а это кто