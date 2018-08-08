Марию Алехину погранслужба в аэропорту «Домодедово» отказалась выпустить на гастроли в Лондон

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Медиазоны» и продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов.

«Только что Марию Алехину в аэропорту «Домодедово», откуда она должна была вылететь в Лондон на гастроли своего театра, не выпустила погранслужба ФСБ, сославшись на то, что в ее отношении действует запрет на выезд из страны. Никаких дополнительных деталей погранслужба ФСБ не предоставила», — сказал он.

По словам П.Верзилова, самой М.Алехиной причины, по которым ей запрещен выезд из страны, неизвестны.