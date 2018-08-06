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Эксклюзив Эха 16:45, 08 августа 2018

Муниципальные депутаты Хамовников проведут встречу с жителями по вопросам тотальной застройки района

Муниципальные депутаты московского района Хамовники проведут встречу с жителями по вопросам тотальной застройки. Они недовольны разрушением исторических зданий и активным строительством в районе. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила муниципальный депутат Хамовников Александра Парушина.

«Наш район застраивается просто тотально. Несмотря на то, что жители вроде бы отбились от программы реновации, тем не менее, точечная застройка планируется буквально в каждом дворе. Кроме того, под эту точечную застройку часто разрушаются очень ценные объекты, исторические дома», — сказала она.

А.Парушина подчеркнула, что встреча была инициирована жителями кварталов вокруг дома N 3 по Неопалимовскому переулку – крепкого доходного дома 1913-14 годов постройки, который застройщики хотят снести. По ее словам, жители протестуют не только против сноса самого исторического здания и строительства на его месте элитного бетонного комплекса, но также против захвата застройщиком ряда дворовых территорий и детской площадки.

А.Парушина отметила, что застройщик участка на Неопалимовском переулке связан с более крупной компанией «Реставрация Н», принадлежащей семье Кузьминых. По ее словам, эта компания организовывала стройки с нарушениями во многих точках района Хамовники. В частности им, согласно А.Парушиной, незаконно выделена территория в парке «Усадьба Трубецких» – предположительно под застройку.

Встреча состоится 9 августа в 19:00 в сквере у Крымского моста по адресу Комсомольский пр-т, д. 1.

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