Минтранс предлагает повысить до 2 тысяч рублей штраф за переход железнодорожных путей в неустановленном месте

Министерство транспорта России предлагает повысить до 2 тысяч рублей штраф за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Такое же наказание предполагается за проход по пешеходным переходам при запрещающем сигнале светофора. Сейчас пока за это штрафуют лишь на 100 руб. Как говорится в проекте поправок, это должно снизить количество случаев травматизма на железных дорогах. Действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности.