Минтранс предлагает повысить до 2 тысяч рублей штраф за переход железнодорожных путей в неустановленном месте
Министерство транспорта России предлагает повысить до 2 тысяч рублей штраф за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Такое же наказание предполагается за проход по пешеходным переходам при запрещающем сигнале светофора. Сейчас пока за это штрафуют лишь на 100 руб. Как говорится в проекте поправок, это должно снизить количество случаев травматизма на железных дорогах. Действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности.
Комментарии8
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askol2016 08 августа 2018 | 16:38
Штрафы, сборы, налоги... А работать начальники когда будут?
tag188 08 августа 2018 | 16:42
Минтранс предлагает повысить до 2 тысяч рублей штраф за переход железнодорожных путей в неустановленном месте
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То, что расстояния между "установленными местами" могут быть в несколько километров, Минтранс не беспокоит?
post_v 08 августа 2018 | 17:00
tag188:
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а иногда между "установленными местами" и несколько десятков километров....
post_v 08 августа 2018 | 16:46
"Не кататься на коньках на железнодорожных переездах"
"Не играть на крышах, не приспособленных для игр",
и еще много интересного
("Правила поведения школьников", утверждены Мосгорисполкомом в 1983 г.)
oldmen56 08 августа 2018 | 16:49
А как будут выявлять?
income 08 августа 2018 | 16:51
Пусть лучше пути эти оборудуют. На станции Канаш, например, крайне затруднительно попасть на поезд в сторону Екатеринбурга, не перейдя пути в неустановленном месте.
orein51 08 августа 2018 | 16:54
не-е-е... надо 146 тыс чоб ни повадни было... или 86... - всё в карманки более прибудют..."А карманки не простые, а карманки золотые" [Пушкин] - "ГеДка песенки поёт, Минка денюжку гр-ебёт..." [тот же]
oneoretwo 08 августа 2018 | 17:02
Действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности.
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...там, где есть светофор и переход - это хоть как-то "объяснимо"...
хотя, стали ли меньше тонуть на водоемах с установленными табличками об опасности купания в них ? вот то-то и ано... а если ближайший переход в 1 - 2-х км ? недоработка...
и как это, помилуйте, изменилась "степень общественной опасности" ? идиоты на рельсах что, "тверже" стали или поезда "мягче" ? и в чем заключается "общественная опасность", если где-то поезд сбил алкоголика или наркомана ? ( про детей не упоминаю: в подобных случаях "родители" наказаны жестко и сразу)