Центризбирком одобрил сразу три формулировки вопросов для референдума по пенсионной реформе

Их внесли три разные инициативные группы. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК впервые за четверть века одобрил инициативу проведения референдума. Теперь организаторам требуется собрать инициативные подгруппы более чем в половине регионов страны. В эти подгруппы должны войти не менее 100 человек. Также от них требуется не менее 2 миллионов подписей в поддержку проведения референдума.