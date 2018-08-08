Центризбирком одобрил сразу три формулировки вопросов для референдума по пенсионной реформе
Их внесли три разные инициативные группы. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК впервые за четверть века одобрил инициативу проведения референдума. Теперь организаторам требуется собрать инициативные подгруппы более чем в половине регионов страны. В эти подгруппы должны войти не менее 100 человек. Также от них требуется не менее 2 миллионов подписей в поддержку проведения референдума.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vikwlad 08 августа 2018 | 17:04
Референдум для нынешней власти - это просто подарок судьбы. После проведения референдума с фальсифицированными результатами можно всю вину за увеличение пенсионного возраста свалить на пожелание народа. Как сейчас постоянно напоминают этому народу, что за Путина проголосовало 76% избирателей.