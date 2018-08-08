Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России

На пограничном контроле в московском аэропорту Домодедово ее остановили сотрудники ФСБ, а работник паспортного контроля сказала, что ее документы требуют дополнительной проверки, — рассказала Алехина изданию Медиазона. Причину запрета выезжать из страны власти пока не объясняют. Ранее мировой суд оштрафовал Алехину на 400 тысяч рублей по обвинению в уклонении от обязательных работ. Это наказание ей было назначено за баннер с надписью «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ на Лубянке. Алехина направлялась в Эдинбург на театральный фестиваль.