Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России
На пограничном контроле в московском аэропорту Домодедово ее остановили сотрудники ФСБ, а работник паспортного контроля сказала, что ее документы требуют дополнительной проверки, — рассказала Алехина изданию Медиазона. Причину запрета выезжать из страны власти пока не объясняют. Ранее мировой суд оштрафовал Алехину на 400 тысяч рублей по обвинению в уклонении от обязательных работ. Это наказание ей было назначено за баннер с надписью «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ на Лубянке. Алехина направлялась в Эдинбург на театральный фестиваль.
Комментарии7
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stebinmaku 08 августа 2018 | 16:41
Это огромная потеря для театралов и ценителей высокого искусства.
И каждая замороженная британская курица мечтала ощутить тепло её вагины..
kottigr1 08 августа 2018 | 16:54
stebinmaku: Путин действует как террорист беря людей в заложники.. Это и не удивительно.. Ведь в друзьях нынешней России весь террористический и преступный сброд мира..
plank1957 08 августа 2018 | 16:57
stebinmaku:
А вот как вам ощутить тупость ваших мыслей?
vilingrad 08 августа 2018 | 16:54
Вторая стадия, какая была у Иосифовича: сначала выдавливать из страны; потом- не пускать. Ну и дальше- тройки, срока,казематы, подвалы, стенки. Народец-богоносец оббежал очередной круг по Полю Чудес, славя Сталина,и скоро окажется там же- в расстрельных рвах. Дурачье крепостное:(
drgonish 08 августа 2018 | 17:10
vilingrad:
[Вторая стадия, какая была у Иосифовича: сначала выдавливать из страны; потом- не пускать.]
Причем тут Сталин? Перед войнами политических дурачков зачищают везде и всегда.
plank1957 08 августа 2018 | 16:54
Гестапо..., э-э-э, ФСБ наступает. Для чего задницу рвете, лейтенантики? Все равно повышенной пенсии вам не видать, как своих ушей.
fueaqui 08 августа 2018 | 17:06
По базе данных ФСПП дважды числится "Административное наказание в виде обязательных работ" - возможно в этом причина. Надо сначала исполнить судебные решения.