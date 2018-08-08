Бывшему главе службы безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко грозят новые обвинения
Ранее его осудили на 13 лет лишения свободы по делу о взятках от криминального авторитета. Как передает ВВС, в этот раз речь может идти как минимум о двух новых эпизодах в деле о коррупции. за освобождение арестованного из СИЗО. Также в рамках расследования дела о взятках были задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников СКР.
Комментарии3
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oneoretwo 08 августа 2018 | 17:17
...говорить о какой-то там "цифровой экономике" в стране, где глава службы безопасности следственного комитета - вор и бандит, это уже даже не идиотизм...
sprav77 08 августа 2018 | 17:36
Кругом криминал. Власть-сплошной криминал?
tks 08 августа 2018 | 17:45
На то и мусора, чтобы всё валить друг на друга.