Бывшему главе службы безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко грозят новые обвинения

Ранее его осудили на 13 лет лишения свободы по делу о взятках от криминального авторитета. Как передает ВВС, в этот раз речь может идти как минимум о двух новых эпизодах в деле о коррупции. за освобождение арестованного из СИЗО. Также в рамках расследования дела о взятках были задержаны еще несколько высокопоставленных сотрудников СКР.