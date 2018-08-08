Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова утверждает, что его самочувствие серьезно ухудшилось...

В письме, которое Олег передал через своего адвоката, режиссер говорит, что он почти не встает с постели, кроме того, он пожаловался на то, что ему вообще не передают никаких писем и он не знает, что происходит, — написала Наталья Каплан на своей странице в Фейсбуке. Ранее информацию об ухудшении здоровья осужденного подтверждал его адвокат Дмитрий Динзе. Голодовка Олега Сенцова длится уже 87 день.