Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова утверждает, что его самочувствие серьезно ухудшилось
В письме, которое Олег передал через своего адвоката, режиссер говорит, что он почти не встает с постели, кроме того, он пожаловался на то, что ему вообще не передают никаких писем и он не знает, что происходит, — написала Наталья Каплан на своей странице в Фейсбуке. Ранее информацию об ухудшении здоровья осужденного подтверждал его адвокат Дмитрий Динзе. Голодовка Олега Сенцова длится уже 87 день.
Комментарии9
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minerr 08 августа 2018 | 16:39
////самочувствие Сенцова серьезно ухудшилось /////
Изжога поди замучила?
patrikk_1 08 августа 2018 | 16:47
Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова утверждает, что его самочувствие серьезно ухудшилось...
Мезим форте ему дайте.
r88w556xl4 08 августа 2018 | 16:49
утверждает, что его самочувствие серьезно ухудшилось
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Это его выбор.
r88w556xl4 08 августа 2018 | 17:02
сестра режиссера Олега Сенцова
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А что, добавление к имени профессии преступника как-то оправдывает его преступления? Если бы он был автомехаником, Эхо бы писало "украинский автомеханик Сенцов"? Сомневаюсь. Конечно, профессия "режиссёр" для рукопожатых благороднее профессии автомеханик - это тоже одна из разновидностей фашистского менталитета, ранжирования людей.
pavel_svr 08 августа 2018 | 16:42
//он пожаловался на то, что ему вообще не передают никаких писем...//
Я бы 87 дней не протянул...без писем от родных.
fosst13 08 августа 2018 | 16:43
Ну так пусть кушает, чо.
vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 16:49
Вот он где, на самом-то деле - Настоящий Фашизм...
venezianez49 08 августа 2018 | 17:02
vasya_von_smetankin: "...вот он где..." .............................................................................
Правильно, ваш украинский (бандеровский) фашист сейчас там, где он заслужил находиться.
А Вы тоже из этих, вроде сочувствуете ?
dicklyu 08 августа 2018 | 17:04
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Ой, как плохо
87 дней мучений... И про Сенцова все забыли.
Надо думать, что близок ФИНАЛ
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