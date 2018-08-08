Российская валюта сильно подешевела на фоне новостей о расширении санкций США против России
Курс доллара на Московской бирже впервые с июня преодолел отметку в 64 рубля. В некоторые моменты торгов он поднимался до 65 рублей, это максимум с середины апреля. Евро торгуется дороже 74 рублей. Акции Сбербанка рухнули на 4% также из-за сообщений о подготовке новых мер со стороны Вашингтона. В новом законопроекте о санкциях американские конгрессмены предлагают ударить по крупнейшим российским банкам, запретить операции с российским госдолгом, признать нашу страну спонсором терроризма.
Комментарии18
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askol2016 08 августа 2018 | 16:32
Путин - могильщик российского населения. На помойку его!
grablu_rossiu 08 августа 2018 | 16:35
askol2016: У ваты и портянок эти новости рвут пукан)))) Так как весь мир видит, как обхезывается их нацлидер. Санкции США способны обвалить российскую валюту и капитализацию предприятий. А российские санкции валюту США и предприятия Америки - нет. Полагаю, что этим фактом снимается вопрос, кто сильнее и с кем быть.
taglit 08 августа 2018 | 16:40
grablu_rossiu: что Раша, что Иран - террористы! Санкции налагают на обеих.
patrikk_1 08 августа 2018 | 16:45
taglit: grablu_rossiu: askol2016 - говно украинское забродило.
kottigr1 08 августа 2018 | 16:49
patrikk_1:
Слава Путину !.. Хоть что-то растет в России...
vilingrad 08 августа 2018 | 16:49
patrikk_1: патриккк! Скидывая сушеные рупии; и эти...Акции Сбербанка - у тебя их должно быть много! Смотри, из богатых пригожанцев превратишься в бродячего тролля:)
dorin1987 08 августа 2018 | 16:36
askol2016: /могильщик российского населения/ - Наоборот! Царек РФ говорило, что повышение курса - во благо населению!) Ура)
sagen 08 августа 2018 | 16:42
dorin1987: Он правильно говорит, видно что учил арифметику в школе. Если дают за один доллар не 60, а 64 рубля это же больше? Народу выгодней стало избавляться от чуждых ему американских долларов. Только вот спешить с этим не следует, дальше будет еще выгодней. Кто покупал МММ, тот знает. За один день можно было нажить состояние. Не дали враги нашему мавродюшке и дальше народ богатить, а тяперича вот Путину мешают.
vinny_vega 08 августа 2018 | 17:02
sagen: А зачем избавляться от долларов? Валюта – это неплохой инвестиционный инструмент, а вот рубль сейчас – это инструмент коротких спекуляций и никто его как инструмент инвестиций не рассматривает.
sagen 08 августа 2018 | 17:15
vinny_vega: Как зачем? Ты видел когда-то доллар, хоть издали? Мне сосед рассказал, что на них тайные масонские знаки нарисованы, которые зомбируют русских людей и те, взяв доллар в руки попадают в сети мирового сионизма: стремятся насобирать тех долларов побольше, а печатают то те доляры в Америке и все русские деньги туда и уходят, за океан, а потом пенсионерам нечем платить пенсии и Путину приходится ночи не спать, решать что как и где почем....
sensei54 08 августа 2018 | 16:34
Сплотимся! Встанем стеной вдоль забора в Ново-Огарёво, защитим "наше всё"!
sergo_25_26 08 августа 2018 | 16:50
КРЫМНАШ работает во благо россиянской экономики.
lager23 08 августа 2018 | 16:51
Володя добился очередного «вздутия» или это прорыв?
vlabumur 08 августа 2018 | 16:56
Мы Америку догоним
Не пройдет и двух декад
Только обгонять не станем
Будет виден голый зад.
ivan444 08 августа 2018 | 17:01
Что-то не слышно смеха, наших "Искандеров"...
sab171 08 августа 2018 | 17:05
ivan444: плевать на искандеры, нам камни с неба подавай.
goshan31 08 августа 2018 | 17:11
Что- то совсем уже стало грустно. Где, собсно, импортозамещение?!.., где эти высоколобые аналитики, вмиг объясняющие , что поднятие курса американской валюты это во благо?!
adl1964 08 августа 2018 | 17:28
Пусть теперь кто нибудь мне скажет, что это преднамеренный спад доллара.
Все равно скоро на баксы ничего нам продавать и покупать не будут, кроме углеводородов, а это народа не касается. Так что играйте свои игры, олимпийцы, да не заигрывайте.
А мы пойдем на ремне новую дырку открывать.