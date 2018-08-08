Российская валюта сильно подешевела на фоне новостей о расширении санкций США против России

Курс доллара на Московской бирже впервые с июня преодолел отметку в 64 рубля. В некоторые моменты торгов он поднимался до 65 рублей, это максимум с середины апреля. Евро торгуется дороже 74 рублей. Акции Сбербанка рухнули на 4% также из-за сообщений о подготовке новых мер со стороны Вашингтона. В новом законопроекте о санкциях американские конгрессмены предлагают ударить по крупнейшим российским банкам, запретить операции с российским госдолгом, признать нашу страну спонсором терроризма.