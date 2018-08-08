Эвересту угрожают серьезные экологические проблемы

На горе скопились тонны человеческих экскрементов, которые сложно убрать.

На одну из самых популярных гор планеты во время сезона восхождения направляются более тысячи человек. Каждый альпинист оставляет после себя около 30 килограмм экскрементов, пишет газета The Washington Post. В итоге после на Эвересте скопилось минимум 14 тонн испражнений. Отходы собирают по всей горе и сбрасывают в земляные ямы недалеко от деревни. Однако это не решает проблему, поскольку место фактически превратилось в бомбу с часовым механизмом. С каждым днем грязь с пика сползает вниз к базовому лагерю альпинистов. Остановить поток без специальных систем практически невозможно. Как пишет The Washington Post, выход нашел инженер на пенсии, альпинист Гарри Портер. Он предлагает задействовать установку-перегниватель для производства биогаза. По плану инженера, устройство будет состоять из большого резервуара для воды, где на отходы воздействуют бактерии. Из них образуются удобрения и газ, на котором работают плиты и отопительные приборы. Для поддержания необходимой температуры построят хижину с солнечными батареями на крыше.

На установку уже начали собирать пожертвования, всего необходимо полмиллиона долларов.