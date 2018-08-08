Эвересту угрожают серьезные экологические проблемы
На горе скопились тонны человеческих экскрементов, которые сложно убрать.
На одну из самых популярных гор планеты во время сезона восхождения направляются более тысячи человек. Каждый альпинист оставляет после себя около 30 килограмм экскрементов, пишет газета The Washington Post. В итоге после на Эвересте скопилось минимум 14 тонн испражнений. Отходы собирают по всей горе и сбрасывают в земляные ямы недалеко от деревни. Однако это не решает проблему, поскольку место фактически превратилось в бомбу с часовым механизмом. С каждым днем грязь с пика сползает вниз к базовому лагерю альпинистов. Остановить поток без специальных систем практически невозможно. Как пишет The Washington Post, выход нашел инженер на пенсии, альпинист Гарри Портер. Он предлагает задействовать установку-перегниватель для производства биогаза. По плану инженера, устройство будет состоять из большого резервуара для воды, где на отходы воздействуют бактерии. Из них образуются удобрения и газ, на котором работают плиты и отопительные приборы. Для поддержания необходимой температуры построят хижину с солнечными батареями на крыше.
На установку уже начали собирать пожертвования, всего необходимо полмиллиона долларов.
Комментарии6
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kdv75 08 августа 2018 | 16:11
Гарри Потер, усрался со смеху, от этой затеи.
ostapbey 08 августа 2018 | 16:15
kdv75: Гарри Потер?
Это творческий псевдоним русского якута?
Как зодчего даже..
sagen 08 августа 2018 | 16:12
А сколько там трупов неубранных? На хорошее кладбище хватит. Вот вам одно из непонятных устремлений человека - стремление рисковать жизнью на пустом месте. Уже там были люди, сотни, уже гибли и тоже сотни, нет, они продолжают туда лезть, как бабочки на огонь. А в жизни боятся начальства и полицейского, хулиганов и тещу... Это для меня как классическая музыка. Вижу, что кто-то получает удовольствие, отчего не пойму.
novyrusich 08 августа 2018 | 16:12
Уже и Эверест засрали.
Прогресс не остановить.
viktorova 08 августа 2018 | 16:17
Вот о чем люди в цивилизованной стране думают. А в рашке думают как с третьего этажа без лифта со сломанной ногой спустился и фонари с колонками торжественно открывают. Да, ещё носилки по рельсам катают несколько километров. Экстрим каждый день. Никакого Эвереста нахрен не надо.
kryimzdick 08 августа 2018 | 16:18
Вот бы лагерь идиотов-альпинистов накрыло их собственными фекалиями