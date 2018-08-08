ЦИК одобрил заявки от трех инициативных групп на проведение референдума по пенсионной реформе

Их подали КПРФ, группа под руководством кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова из «Справедливой России», а также подмосковная инициативная группа из двух человек.

Политолог Станислав Белковский уверен, что если референдум и состоится, то он ни на что не повлияет.

Инициаторам необходимо будет создать подгруппы проведения референдума не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору 2 миллионов подписей избирателей. В одном регионе можно получить не более 50 тысяч подписей.