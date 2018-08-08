Марию Алехину отказались выпустить на гастроли в Лондон
Об этом в Твиттере написал продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов. Погранслужба ФСБ сообщила Алехиной, что ей закрыт выезд из страны, — рассказал Верзилов.
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Об этом в Твиттере написал продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов. Погранслужба ФСБ сообщила Алехиной, что ей закрыт выезд из страны, — рассказал Верзилов.
К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, Темерханов не единственный Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым…
Комментарии9
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ukraminadozemljudobrjt 08 августа 2018 | 16:05
Какие гастроли, эта миньтчитца что артистка что ли? Шмара бледная.
irinakingsize1 08 августа 2018 | 16:09
ukraminadozemljudobrjt: Что, портянка, ладошки потираешь? Тебе же до Лондона, как до собственной ж...ы языком. Радуешься, что другим выезд запрещают? Когда кольцо сожмется, твои яйца тоже затрещат.
patrikk_1 08 августа 2018 | 16:05
"10 июля суд в Москве назначил Алехиной штраф за уклонение от обязательных работ, назначенных за акцию у здания ФСБ и за участие в акции в поддержку Telegram. По каждому протоколу судья оштрафовала Алехину на 200 тысяч рублей..."
abuvgrobu 08 августа 2018 | 16:11
На "курортах" дальнего севера ей надо гастролировать, по ненецким да юкагирским стойбищам.. Артиська, мля..
tks 08 августа 2018 | 16:11
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
pavelmistery 08 августа 2018 | 16:13
Железный занавес 2.0
dwon 08 августа 2018 | 16:16
Марию Алехину отказались выпустить на гастроли в Лондон
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Мля, как интересно. А чего у нее в программе, заталкивание курочки поглубже? Чем она еще интересна?
hiryrg 08 августа 2018 | 16:16
Ей надо запросить политического убежища. Статус - беженеца.
satttana_perrrkele 08 августа 2018 | 16:18
наказание родиной!
сурово!