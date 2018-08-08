Экономические ожидания россиян ухудшаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»

По мнению социологов, одна из причин таких настроений связана с повышением налогов.

Около трети россиян ожидают, что ближайший год станет для российской экономики неудачным. Такая же доля опрошенных придерживается противоположной точки зрения. Результаты опроса «Левада-центра» опубликовало агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, каждый четвертый опасается ухудшения материального положения своей семьи. Чуть меньше половины никаких изменений в этом смысле не ждут, а еще 20 процентов и вовсе надеются на улучшения. Это отличается от картины, которая наблюдалась в последние два года – тогда вера россиян в стабильность материального положения их семей была сильнее.

Социологи связывают пессимистичные настроения с решением правительства о повышении налогов. Недавно был принят закон, в соответствии с которым НДС вырастет с 18 до 20 процентов.

В ФАС уже заявили, что повышение НДС приведет к росту цен на бензин со следующего года. Подорожают и другие товары.