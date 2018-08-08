Экономические ожидания россиян ухудшаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»
По мнению социологов, одна из причин таких настроений связана с повышением налогов.
Около трети россиян ожидают, что ближайший год станет для российской экономики неудачным. Такая же доля опрошенных придерживается противоположной точки зрения. Результаты опроса «Левада-центра» опубликовало агентство «Интерфакс». Согласно этим данным, каждый четвертый опасается ухудшения материального положения своей семьи. Чуть меньше половины никаких изменений в этом смысле не ждут, а еще 20 процентов и вовсе надеются на улучшения. Это отличается от картины, которая наблюдалась в последние два года – тогда вера россиян в стабильность материального положения их семей была сильнее.
Социологи связывают пессимистичные настроения с решением правительства о повышении налогов. Недавно был принят закон, в соответствии с которым НДС вырастет с 18 до 20 процентов.
В ФАС уже заявили, что повышение НДС приведет к росту цен на бензин со следующего года. Подорожают и другие товары.
Комментарии8
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tag188 08 августа 2018 | 16:05
По мнению социологов, одна из причин таких настроений связана с повышением налогов.
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Выбрали "еслинеонтохто" -- получите и распишитесь :))
roman_i_olga 08 августа 2018 | 16:08
tag188: в наше время обогатились олиграхи жулики
vezdehod 08 августа 2018 | 16:16
Российский народ преодолеет все трудности, которые готовит ему родная власть - лишь не было войны. и царь батюшка не отравился от солёных грибочков.
grablu_rossiu 08 августа 2018 | 16:05
А что - реально есть люди верящие в рубль и верящие карлику-казнокраду, проявившему себя как непрофесиионал и преступник?
viktorova 08 августа 2018 | 16:11
Все понятно. Чиновники и госслужащие верят в улучшение, военные и силовики - без изменений, все остальные - пессимисты.
hiryrg 08 августа 2018 | 16:11
Так вам и надо 86%!
chapter_2 08 августа 2018 | 16:12
Цена Крымнаша для россиян будет неоправданно высокой. В.Путин, присоединяя Крым, не назвал даже приблизительную его цену. Большинство россиян обрадовались халяве. А оказывается, что далеко не даром. Россияне забыли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке...
wrongway1 08 августа 2018 | 16:19
борьба... холодильник -телевизерь...майн кампф