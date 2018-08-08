Авиакомпания «Победа» с конца октября сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах
Как говорится в сообщении компании, она вынуждена пойти на такую меру из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за сутки до вылета, останется бесплатной. В заграничном аэропорту придется заплатить 25 евро.
Комментарии2
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tag188 08 августа 2018 | 15:55
Авиакомпания «Победа» с конца октября сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах. Она вынуждена пойти на такую меру из-за резкого роста цен на авиатопливо.
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Так как раз за границей авиакеросин не дорожал. Он в России подорожал, а платная регистрация введена в зарубежных аэропортах.
polsan 08 августа 2018 | 16:06
tag188: Авиакеросин подорожал в Европе везде. И там из-за этого тоже у компаний проблемы приличные. )