Авиакомпания «Победа» с конца октября сделает платной регистрацию в зарубежных аэропортах

Как говорится в сообщении компании, она вынуждена пойти на такую меру из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, которая открывается на сайте авиакомпании за сутки до вылета, останется бесплатной. В заграничном аэропорту придется заплатить 25 евро.