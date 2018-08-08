ФАС оштрафует «большую тройку» мобильных операторов за нарушения в связи с внутрисетевым роумингом

Размер штрафа будет определен в сентябре. Об этом заявил зам.главы ведомства Анатолий Голомолзин. Год назад ФАС предупредила операторов насчет необоснованно высоких цен на внутресетевой роуминг, что фактически означало его отмену. В марте были возбуждены антимонопольные дела, — сообщает РИА Новости.