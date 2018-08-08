ФАС оштрафует «большую тройку» мобильных операторов за нарушения в связи с внутрисетевым роумингом
Размер штрафа будет определен в сентябре. Об этом заявил зам.главы ведомства Анатолий Голомолзин. Год назад ФАС предупредила операторов насчет необоснованно высоких цен на внутресетевой роуминг, что фактически означало его отмену. В марте были возбуждены антимонопольные дела, — сообщает РИА Новости.
Комментарии2
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jetsam 08 августа 2018 | 16:00
а они цены поднимать собираются - как раз и включат штраф.
испугали ежа голой задницей (с) народная мудрость.
clandestino 08 августа 2018 | 16:02
Не нужно их штрафовать. Что мы, звери-леопарды? Нужно впустить на рынок парочку китайских операторов и пусть они конкурируют между собой, а наши доморощенные монополисты сосут до конца своих дней. Ну сколько можно трахать клиентов за их же деньги? И на ФАС тратиться не нужно будет. Китайцы санируют ситуацию и нам больше не понадобятся трёхсимочные телефоны.