Гендиректор «Централ Партнершип» Степанов станет замминистра культуры и будет курировать департамент кинематографии

Гендиректор «Централ Партнершип» Павел Степанов станет заместителем министра культуры и будет курировать департамент кинематографии. Об этом РБК сообщил источник на кинорынке. По его данным, Степанов вчера уволился из компании в связи с переходом на работу в госструктуру. Приказа о назначении Степанова еще нет. В пресс-службе министерства ситуацию пока не комментируют. РБК направил запрос в холдинг «Газпром-медиа», в состав которого входит «Централ Партнершип». Получить комментарии от Степанова также пока не удалось.

У министра культуры сейчас четыре заместителя. Департамент кинематографии курирует Сергей Обрывалин. По данным источника РБК, теперь он займется вопросами реставрации культурных объектов.