СК проверит сообщения о том, что в одной из больниц Мордовии пенсионерке пришлось на четвереньках спускаться в 3 этажа

Следственный комитет проверит информацию о том, что в одной из больниц Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось на четвереньках спускаться в 3-го этажа. Об этом в социальной сети написала дочь пожилой женщины Ксения Кремлева. Травмпункт в больнице находится на 3-м этаже. Лифт не работал. Пандусов и колясок нет, — сообщает «МБХ Медиа».