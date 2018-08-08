СК проверит сообщения о том, что в одной из больниц Мордовии пенсионерке пришлось на четвереньках спускаться в 3 этажа
Следственный комитет проверит информацию о том, что в одной из больниц Мордовии пенсионерке со сломанной ногой пришлось на четвереньках спускаться в 3-го этажа. Об этом в социальной сети написала дочь пожилой женщины Ксения Кремлева. Травмпункт в больнице находится на 3-м этаже. Лифт не работал. Пандусов и колясок нет, — сообщает «МБХ Медиа».
Комментарии15
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woodworld 08 августа 2018 | 15:39
Обычная поза для россиян, что такого то
vasyakirin 08 августа 2018 | 15:40
Ни кто же не заставлял....
navsegda 08 августа 2018 | 15:55
vasyakirin: Всё нормуль , да ?
askol2016 08 августа 2018 | 15:40
Зато плешивого карлика даже в туалет охранники носят на руках и держат его над горшком, услаждая его царскую жизнь
servelat 08 августа 2018 | 16:14
askol2016: Откуда инфа, или пукнул?
viktorova 08 августа 2018 | 16:19
servelat: а откуда инфа, что не так?
kdv75 08 августа 2018 | 16:15
askol2016: ))) А вы как микроб из толчка подглядываете, как вам не стыдно.
norgemann 08 августа 2018 | 15:43
Духовные скрепы наяву.
lisitsa1962 08 августа 2018 | 15:45
А что, рядом молодых не оказалось, которые бы помогли женщине?
viktorova 08 августа 2018 | 15:46
Сейчас против дочери дело возбудят за экстремистский пост в соцсети, дискредитирующий власть.
Лифты и пандусы ей подавай.
agamasat 08 августа 2018 | 15:47
так она, видать, с богом на устах шла - по завету Гундяя. А упоминая бога, надо бы ощущать себя тварью дрожащей. На колени, святая Русь! С вами бог!
jetsam 08 августа 2018 | 15:55
москва. районный трвмпункт (медведково). полгода назад.
около 2300 - мужика со стройки привезли - упала на ноги труба бетонная.
рентген и врач на первом этаже. но ни каталок ни колясок...
скачи на переломанных от врача в рентген и обратно.
такова медицина в рф. если жизнь копейка то нефиг и сервис для нее иметь...
hiryrg 08 августа 2018 | 15:59
Ну не в первой так спускаться и подниматься пенсионеркам в больницах РФ, и не только в Мордовии.
mystar 08 августа 2018 | 16:12
Не понимаю почему все сразу должны поверить какой то Ксении Кремлиной. А сама доча при этом что делала? Видосик снимала или в соцсети зависала тварь.
kochar 08 августа 2018 | 16:14
Лифт не работал,потому что денег нету ремонтировать
Надо бы открытое письмо президенту написать,чтобы лифт послал.
По другому только вилы.